СберМаркет: жители Северной столицы выбирают новогодние украшения золотого цвета. Фото: freepik.com.

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что в ноябре петербуржцы приобрели в 7 раз больше новогодних товаров, чем в октябре этого года. Самый популярный цвет новогодних украшений — золотой, реже выбирают медные, а закрывает тройку лидеров красный цвет.

Чаще всего покупают шары: за десятый и одиннадцатый месяцы 2022 года их заказали 1000 раз, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выбирают в Северной столице и символ 2023 года: подвесное украшение «Новый год Кролик белый». На третьем месте мишура «Люкс серебристая», также в топ-5 попали набор шаров на ель «Снежное кружево» и подсвечник «Homeclub с LED свечой на батарейках».

По данным СберМаркета, вместе с ёлочными игрушками петербуржцы покупают и другие новогодние украшения для дома. Например, наклейки, искусственный снег, гирлянды. Сравнивания октября и ноябрь текущего года с прошлым, спрос на искусственные ели вырос в 1,5 раза. Чаще всего в качестве главного атрибута Нового года выбирают ель Actuel Канадская 180 см.

В целом по стране также наблюдается рост покупок новогодних украшений: число заказов в СберМаркете выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. По опыту прошлого года, к концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%.

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