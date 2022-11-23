Юная артистка из Новой Ладоги победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе. Фото: личный архив Алины Черноусовой.

Компания МТС подвела итоги творческого онлайн-конкурса, проходившего совместно со студией «Непоседы» в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Победительницей стала школьница из Новой Ладоги — 12-летняя Алина Черноусова. В качестве главного приза она сможет пройти стажировку в легендарных «Непоседах» в Москве и выступить в большом шоу вместе со звездами.

Онлайн-конкурс для юных артистов проходил на сайте проекта «Поколение М». Школьникам надо было записать на видео свой вокальный или хореографический номер и загрузить на сайт. В итоге на конкурс было заявлено несколько десятков работ от участников со всей России. Видеовизитка Алины Черноусовой, в которой она исполнила песню Ёлки «На большом воздушном шаре», покорила жюри проекта и принесла ей безоговорочно победу.

Алина Черноусова – ученица 6 класса Новоладожской средней школы имени вице-адмирала Черокова. Параллельно она учится в школе искусств на фортепианном отделении и занимается вокалом в студии современной музыки «Бекар». О проекте «Поколение М» девочка узнала от своей мамы, которая является не только ее вдохновителем, но и продюсером.

«Я много учусь, потому как понимаю, что это мне пригодится в будущем. Ведь я хочу вырасти ярким, умным и разносторонним человеком. Я люблю уроки английского, русского языков и особенно меня увлекает пение, — рассказывает Алина. — Я мечтаю стать известной артисткой и, как звезды эстрады, вдохновлять ребят на стремление быть в чем-то лучше других».

Алина Черноусова. Фото: личный архив.

Школьники из Санкт-Петербурга и Ленобласти активные участники «Поколения М»: за всю историю проекта призовые места занимали около 30 детей. К примеру, Ярослав Николаев из Сясьстроя в прошлом году также победил в конкурсе с «Непоседами» и выступил вместе со звездами на концерте, посвященном 30-летию знаменитой студии. Кирилл Ефимов из Санкт-Петербурга приезжал на личный мастер-класс к Полине Гагариной. Петербурженка Маша Шувалова вошла в число победителей конкурса с «Третьяковской галереей» — ее картину выставили в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. Также были победители из Кикерино, Мурино, Выборга.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

О студии «Непоседы»

«Непоседы» — детский театр-студия, в котором учат музыке, танцам и актерскому мастерству, основам изобразительного искусства и литературы. За 25 лет работы «Непоседы» приобрели статус кузницы молодых талантов. Группа «Непоседы» и ее солисты — многократные победители и лауреаты международных фестивалей. Знаменитые воспитанники театра-студии — Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Волкова и Лена Катина, диджей Сева Полищук, ведущий Артем Шалимов, первый российский участник American Idol Андрей Цветков. В творческом активе театра-студии дуэты с Иосифом Кобзоном, Филиппом Киркоровым, Валерией и многими другими звездами эстрады. «Непоседы» работали в концертных программах с Лучано Паваротти, Пинк, Кайли Миноуг и другими артистами мирового масштаба.