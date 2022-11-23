В доме на Дунайском проспекте постоянно отключают воду и отопление. Фото: www.triumph-park.ru.

В ночь с 2 на 3 ноября на жилом доме по адресу: Дунайский проспект, 7, корпус 7, появилась большая яркая надпись «SOS!». На этот отчаянный шаг пошли активисты ЖК «Триумф Парк», чтобы привлечь внимание к своим коммунальным бедам.

ГОЛОСОВАЛИ ИЛИ НЕ ГОЛОСОВАЛИ?

Как уверяют жители, с начала ноября 2022 года в их доме на Дунайском проспекте одна авария за другой: то больше суток сидят без горячей воды, то в квартирах леденеют батареи, то лифт не работает. Проблемы в их доме были, но, по мнению жильцов, если раньше все коммунальные проблемы решались быстро, то сейчас не решаются вовсе. Эти невзгоды люди связывают со сменой управляющей компании.

Как утверждают жильцы, началось все год назад.

- В декабре прошлого года в подъездах нашего дома появились объявления от имени компании «ЛСТ Констракшен», - вспоминают жители. - Позже мы узнали, что очная и заочная части собрания уже состоялись и «ЛСТ Констракшен» занесла бюллетени с подписями в Государственную жилищную инспекцию. Мы засомневались: не подделаны ли подписи жильцов? И написали заявление в ГЖИ.

В то, что большинство отдало голоса за «ЛСТ Констракшен», активисты не верили. Менять управляющую компанию ОАО «Сити Сервис», по их мнению, повода не было, ведь предыдущая организация, как им кажется, оперативно реагировала на все сообщения и устраняла проблемы вовремя.

- В октябре жительница нашего дома случайно увидела женщину, которая прикладывала объявления к входным дверям, фотографировала их и снимала. В объявлениях говорилось, что с 1 ноября 2022 года нашим домом будет управлять «ЛСТ Констракшен», - рассказывают жильцы. - Так как знаем, что большинство было несогласно, с помощью нашей УК «Сити Сервис» мы начали активно выяснять у жильцов дома, опрашивали их или нет. Все как один говорили, что никто не видел «ЛСТ Констракшен», никакие бюллетени не подписывал. Затем мы начали писать массово обращения на портале Государственной информационной службы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с требованием исключить наши голоса из голосования за «ЛСТ Констракшен». Эти требования зафиксированы в личных кабинетах жильцов дома на портале «Госуслуги».

Спустя время жители выяснили, что в ведомство уже направлен документ УК «ЛСТ Констракшен», в голосовании за которую приняло участие якобы более восьмидесяти процентов жителей дома.

- В доме около тысячи трехсот квартир. Даже представить невозможно, что почти все жильцы поставили подписи. Тем более в домовом чате все как один заверяют, что за новую УК не расписывались. Повода не верить у нас нет, - отмечают люди в разговоре с журналистами.

В итоге с 1 ноября УК «Сити Сервис», которая занималась домом с момента постройки в конце 2013 года, покинула его, как этого требует закон.

Собственники утверждают, что с 4 ноября в 12-м парадном затоплен подвал, из-за чего вода попала в лифтовую шахту, а в квартирах несколько дней не было горячей воды. Фото предоставлено жителями.

ТО ВОДУ ОТКЛЮЧАТ, ТО БАТАРЕИ

- С 1 ноября 2022 года, как «ЛСТ Констракшен» пришла в наш дом, жизнь сильно изменилась, - высказывают свою позицию активисты ЖК. - Например, первое время у нас не было уборщиков. С 4 ноября в 12-м парадном затоплен подвал, доступа туда жильцам не дают, аварию не устранили до сих пор. В итоге затопило и лифт. Люди несколько дней сидели без горячей воды и отопления, в некоторых квартирах по-прежнему слабый напор воды и еле теплые батареями. В 12-м парадном несколько дней горит аварийное освещение, которое днем должно быть автоматически отключено.

Помимо этого, жителям, как они говорят, сообщили, что теперь ежемесячно с каждой квартиры будут взимать по 150 рублей в качестве взноса в резервный фонд. Якобы он нужен для текущего косметического ремонта. Удивляет жильцов то, что до прихода «ЛСТ Констракшен» такие работы проводили без дополнительного финансирования. Новая УК, по словам соседей, просто стала нанимать субподрядные организации.

- С 1 октября мы должны заключать прямые договоры с поставщиками услуг. Узнали мы об этом поздно. Остается надеяться, что еще не накопился долг, - продолжают жители. - А долги перед снабжающими организациями у «ЛСТ Констракшен», как мы выяснили, имеются. Информация об этом есть на официальном сайте картотеки арбитражных дел. Опасаемся, что компания не будет перечислять деньги за коммунальные услуги.

Привлечь внимание к ситуации народ пытается светящейся надписью «SOS» на фасаде. Фото предоставлено жителями.

ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ

Когда в ЖК «Триумф Парк» пришла новая УК, жители стали искать информацию о ней в Интернете. И то, на что они натыкались, их изрядно поражало. Единомышленники нашлись и во Фрунзенском районе.

«Единственная возможность доказать, что мы не подписывались за «ЛСТ Констракшен», - голосование на ГИС ЖКХ, - пишут в группах жильцы дома 23/2 по Загребскому бульвару. - Бесконечно благодарна всем, кто отправил заявления на ГИС ЖКХ о неучастии в голосовании. Искренне рада, что участвуют даже наши бабули. Сейчас собрано более 5800 голосов».

О том, что о собрании собственников не слышали, сообщали жители дома 2 по Пловдивской улице - им тоже управляет «ЛСТ Констракшен».

Подобная ситуация была в доме 51 на проспекте Славы. В том случае на сторону жителей встали прокуратура и ГЖИ. В ходе выборочной проверки установили, что не менее 42 бюллетеней голосования сфальсифицировано в пользу «ЛСТ Констракшен» путем подделки подписей собственников. По факту нарушений прокуратура отправила предостережение директору УК и направила документы в полицию, но позже суд вынес решение в пользу УК.

В соцсетях подробностями о работе компании делятся жильцы дома 4, корпус 1, по улице Ярослава Гашека.

Сейчас жители всех этих домов пачками пишут заявления на сайте ГИС ЖКХ о том, что они не голосовали за «ЛСТ Констракшен».

Помимо этого, жители ЖК «Триумф Парк» обратились с жалобами в полицию, администрацию Московского района и Госжилинспекцию. Люди надеются, что им смогут помочь в прокуратуре.

- Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга по обращению проводит проверку исполнения жилищного законодательства при проведении голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений по вопросу смены управляющей компании, - ответили в прокуратуре на запрос журналистов. - Проводится документарная проверка, опрашиваются причастные лица. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий.

В самой управляющей компании «ЛСТ Констракшен» оперативно не смогли дать ответ.

P. S. Были ли в действиях «ЛСТ Констракшен» правонарушения, теперь будут разбираться еще и следователи. В поисках справедливости жители обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, а тот поручил организовать проверку - выяснить, имела ли место фальсификация подписей, и предоставить подробный доклад. Исполнение поручения поставлено под контроль в центральном аппарате ведомства.

ОФИЦИАЛЬНО

Обращения отправлены в МВД

Госжилинспекция Санкт-Петербурга:

- ООО «ЛСТ Констракшен» зарегистрировано в реестре как управляющая компания дома 7, корпус 7, по Дунайскому проспекту, никаких правонарушений нет. 17 августа 2022 года от «ЛСТ Констракшен» в инспекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр в отношении вышеуказанного многоквартирного дома на основании решений собственников помещений в МКД, оформленных протоколом от 16 августа. Заявления собственников помещений в МКД по указанному адресу о неучастии в общем собрании поступили в инспекцию уже после принятия органом государственного жилищного надзора решения о внесении сведений об МКД в раздел реестра, содержащий перечень адресов многоквартирных домов, управление которыми осуществляет «ЛСТ Констракшен». Обращения собственников отправлены в УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга.