ФосАгро – победитель Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

ФосАгро вошла в число победителей IV Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнёр – Экология». Компания стала первой в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Конкурс призван содействовать реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране. Заявленный ФосАгро на конкурс «Проект повышения энергоэффективности: утилизация пара на теплоэлектроцентрали на примере Волховского филиала» предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов, за счет использования вторичных энергоресурсов при производстве электроэнергии, а также полное обеспечение всех потребителей промышленного комплекса паром необходимых параметров.

Проект по строительству теплоэлектроцентрали, работающей за счет утилизации пара – попутного продукта сернокислотного производства стартовал в 2019 году. Сумма капитальных вложений составила около 3 млрд руб. Установленная электрическая УТЭЦ – 34,3 МВт. Проект стал составной частью большой инвестиционной программы по развитию мощностей Волховского производственного комплекса. Итогом реализации инвестпрограммы, стоимостью 34 млрд рублей, стала полная модернизация действующих производств и создание новых производств на основе наилучших доступных технологий. Производительность Волховского комплекса, после выхода всех мощностей на проектные показатели, превысит 1 млн. тонн в год. Компанией был реализован комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду - организована бессточная схема водоснабжения, применено энергоэффективное оборудование, обеспечено использование вторичных ресурсов.

- ФосАгро считает экологическую безопасность производства своим безусловным приоритетом. Успешно внедряются новые решения, реализуются проекты по разным экологическим направлениям. В 2020 году мы сформировали комплексную программу по повышению энергоэффективности, ставшую неотъемлемой частью климатической стратегии Компании. В настоящее время проект утилизации пара на Волховском промышленном комплексе находится в завершающей стадии. Аналогичные решения успешно реализованы в других филиалах компании – в Череповце и Балакове. В 2021 году обеспеченность электроэнергией собственного производства выросла на 0,5% и достигла 40,3 %, – отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.