Банк Уралсиб принял участие в пресс-бранче «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья». Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

18 ноября в Санкт-Петербурге состолся очередной пресс-бранч, организованный банком, на тему «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья». Серией пресс-мероприятий банк организовал постоянно действующую площадку, где встречаются люди с особенностями здоровья, представители общественных организации, занимающихся их профессиональной реабилитацией, и журналисты. Модератором встречи выступила Галина Артеменко, журналист, член петербургского Союза журналистов, в 2021 году – лауреат главного журналистского конкурса Петербурга «Золотое перо» в номинации «Гран-при – Журналист года».

Цель, которую ставит перед собой банк – показать возможности профессиональной реализации таких сотрудников. «Мы хотим дать возможность взаимодействия на нашей площадке проектов разной направленности и, самое главное, сделать это общение публичным, еще раз подчеркнув, что профессиональная реализация людей с особенностями здоровья не только возможна, но и может быть обоюдовыгодной как для сотрудников, так и для работодателей», – отметила Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка.

Анастасия Верховцева, начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб, рассказала о том какие существуют сложности при найме, интеграции и адаптации людей, имеющих ограничения по здоровью. Спикер отметила, что существуют определенные инструменты, помогающие научиться взаимодействовать с людьми с особенностями здоровья. Такие инструменты применяет и банк Уралсиб. По словам Анастасии Верховцевой, в банке растет число сотрудников с различными особенностями здоровья. Она отметила, что зачастую таким людям нужно больше времени на адаптацию и вливание в коллектив. При этом, по прошествии периода адаптации, вопросов к их эффективности, как правило, не возникает.

Ярким примером стал Александр Зинченко – главный специалист одного из IT-подразделений банка Уралсиб. На прошлой встрече Александр рассказывал участникам как тренируется по дисциплинам триатлона (плавание, бег, велогонка), несмотря на наличие у него ДЦП. После той встречи Александр стал сотрудником Уралсиба и сегодня уже смог рассказать о своей профессиональной реализации в банке. Он отметил, что быстро влился в команду, коллеги с радостью его приняли, а благодаря удаленной работе, у него есть возможность совмещать тренировки с работой.

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Еще одним спикером мероприятия стал Илья Сметанин, директор центра «Работа-i». Он рассказал как 10 лет назад с коллегами сформировал ремонтную бригаду, состоящую из выпускников коррекционной школы-интерната. Проект стал отправной точкой для создания «Работа-i» - центра по трудоустройству молодых людей с инвалидностью и воспитанников детских домов. Ежегодно центр трудоустраивает 140-150 таких ребят.

В Петербурге есть и проект, где работают люди с инвалидностью по зрению – «Мир наощупь». Это интерактивное пространство в темноте, где смоделированы привычные места (комната, рынок, музей, улица, кафе). Посетителей сопровождают незрячие гиды, которые помогают сориентироваться в темноте. Об особенностях работы с незрячими рассказал Анатолий Мовшович, основатель проекта. Также Анатолий рассказал и про другой свой социальный проект – в 2020 году он создал клининговую компанию, в которой работают люди с инвалидностью по слуху.

На встрече поговорили и о проектах, позволяющих реализоваться людям с особенностями в творческих профессиях. Так, весной в Санкт-Петербурге открылось «Нормальное место» - инклюзивная площадка, чей девиз «только для всех». Исполнительный директор БО «Перспективы» Екатерина Таранченко рассказала про то, как создавалась площадка, что этому способствовало и что еще предстоит сделать. Сейчас в «Нормальном месте» работает коворкинг, открыты мастерские (кулинарная, швейная, графическая, керамическая), где творят люди с особенностями, проходят различные лекции, семинары и выставки.

Реализацией в профессии «особенных» людей занимается и фонд «Антон тут рядом». Административный директор одного из центров фонда («На Невском») Оксана Машина рассказала, как. «Антон тут рядом» организовал обучение людей с аутизмом различным специальностям в собственных мастерских: швейной, гончарной, графической, кулинарной, декораторской, переплетной, компьютерной и шелкографии. Во время обучения проходят занятия для развития коммуникации, так, чтобы люди с аутизмом смогли открываться, учились общаться и жить в социуме. Получив необходимые навыки, подопечные фонда начинают работать в одном из центров «Антон тут рядом», создавая его фирменный мерч и получая зарплату. Также фонд помогает людям с аутизмом с трудоустройством на открытом рынке труда.

Справка:

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