Анализ человеческого капитала России могут доверить Сберу. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк может собрать и проанализировать структуру человеческого капитала РФ. С таким предложением выступил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков на конференции AI Journey-2022, пишет "Независимая газета".

- Никто еще этим не занимался и Сбер как раз мог бы неплохо эту идею реализовать. Здесь как раз нам нужен искусственный интеллект. Это анализ структуры человеческого капитала, структуры людей в России. Вот мы знаем, сколько миллионов человек у нас в стране получают пенсии, сколько людей - бюджетники, сколько задействовано в коммерческом секторе, какие компетенции у них, возрастные данные и так далее, - говорит Алексей Чекунков. - Мы пока еще неплохо живем за счет энергии наших недр, конвертируя их в экспортные доходы и, соответственно, во много хороших вещей. Но понятно, что через 10-20 лет энергия и интеллектуальный потенциал людей – это будет единственный ресурс благодаря которому нации смогут жить и развиваться. И сейчас нам правильно начать анализировать самих себя под всеми возможными углами.

Анализ человеческого капитала важен для решения многих проблем. Он даст новые векторы для развития экономики и работы правительства России.