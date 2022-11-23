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Общество23 ноября 2022 14:17

Жителей Нарвской заставы расселят внутри квартала

Реновация территории пройдет по правилам старой программы: без согласия собственника будет невозможен выкуп его квартиры
Оксана НИКУЛИНА
Переезд из старого жилья в новое не должен нарушать права собственников. Фото: пресс-служба «СПб Реновация».

Переезд из старого жилья в новое не должен нарушать права собственников. Фото: пресс-служба «СПб Реновация».

Принципы расселения жители Нарвской заставы узнали от специалистов «СПб Реновация». Встреча прошла в связи обеспокоенностью жителей микрорайона перспективами их расселения. Как рассказали представители застройщика, принцип, на котором основана программа, предполагает добровольное участие. Другими словами, без согласия собственника невозможен выкуп его квартиры и, соответственно, последующий снос дома. Изъятие или принудительное расселение законодательством не предусмотрено.

Основополагающее правило – это расселение жителей территории внутри границ квартала. Переезд в другие районы возможен только в случае желания и исключительно с письменного согласия собственника недвижимости.

Одним из центральных вопросов стал метраж нового жилья. Представители компании рассказали, что собственникам жилых помещений будет предоставлено новое комфортабельное жилье в размере не менее ранее занимаемой площади. Проживающим по договорам социального найма будет предоставлено жилье в соответствии с социальными нормами: 18 кв. м на человека, если в квартире совместно проживают двое и более лиц, и 33 кв. м для одиноко проживающего. Жителей коммуналок в рамках программы планируется расселять в отдельные квартиры.

Участники встречи договорились проводить подобные мероприятия для информирования граждан и взаимодействия между оператором и жителями квартала на регулярной основе.

БИЗНЕС-ПРЕСС