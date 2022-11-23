В Петербурге будут создавать инновационные технологии для космоса. Фото: пресс-служба ГУАП.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Aerospace R&D Centre Государственного университета аэрокосмического приборостроения объединил несколько передовых лабораторий и собственное малое инновационное производство. На базе Центра будут проводиться совместные исследования и экспериментальная отработка инновационных коммуникационных технологий. Ученые займутся моделированием, экспертным анализом, созданием и построением вычислительных и коммуникационных сетей для реальных проектов в сфере авиации и космоса.

- Цель центра – создать рабочую инфраструктуру для развития летательных аппаратов нового поколения. Это прекрасный старт для развития новой инновационной площадки нашего университета. Мы уверены, что она объединит студентов и профессорско-преподавательский состав, а результаты, полученные в ходе работы, будут интересны нашим партнерам и в целом нашей стране для обеспечения технологического суверенитета, – сказала на торжественном открытии центра ректор ГУАП Юлия Антохина.

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА

Центр аэрокосмических исследований и разработок состоит из трех ключевых компонентов. Блок исследований и разработок включает научные лаборатории, они занимаются созданием мобильных встроенных систем, программного обеспечения. Фабрика знаний Aerospace отвечает за подготовку высококвалифицированных кадров. А малое инновационное производство оснащено оборудованием и может выполнять монтаж для небольших серий печатных плат. По сути, это путь от ряда самостоятельных подразделений вуза, включающих костяк научных лабораторий, до автономного исследовательского центра, предлагающего на рынок свои научные и инженерные решения.

– Центр станет многофункциональным, в нем будут воспитываться высококвалифицированные инженеры и проводиться разработки в области новых бортовых сетей, новых технологий связи. Также мы создаем малое инновационное производство, которое позволит более тесно взаимодействовать с индустрией. Задачи, которые мы перед собой ставим, долгоиграющие. Это технологии, направленные на создание новой инфраструктуры, решение не только первостепенных задач, но и абсолютно новые научные исследования, – отметил директор Центра аэрокосмических исследований и разработок ГУАП Валентин Оленев.

Фото: пресс-служба ГУАП.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Теперь в Центре аэрокосмических исследований и разработок ГУАП у исследователей есть возможность спроектировать бортовую сеть с самого начала. Взаимосвязь образовательной части и исследовательской будет обеспечиваться путем визуальной сборки сети, автоматизированной достройки, прокладывания маршрутов через сеть и моделирование работы этой сети еще до того, как оборудование поступило на предприятие. Центр объединит все компетенции университета в направлении авиации и космоса, чтобы ученые вуза могли создать действительно прорывные изобретения.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

После торжественного открытия Центра аэрокосмических исследований и разработок гости мероприятия побывали на выставке достижений сотрудников Aerospace R&D Centre. Там было представлено реальное бортовое оборудование, основанное на технологии высокоскоростных бортовых сетей SpaceWire и SpaceFibre. Оно позволят повысить скорость и упростить обмен данными на борту космических аппаратов, спутников, пилотируемых космических кораблей. На выставке показали прототип марсохода, созданный студентами. Его шасси можно управлять с телефона, а роботизированная рука позволит отработать ряд задач. На этот прототип будет установлено космическое оборудование, чтобы оценить, каким будет информационный обмен в сети. Особый интерес у гостей вызвали результаты орбитального эксперимента, который ГУАП провел совместно с такими партнерами, как АО «ИСС», РКК «Энергия», АО НПЦ «Элвис».