Клиенты «Dostaевского» смогут оплатить услуги компании с помощью сервиса SberPay QR. Фото: freepik.com.

Для проведения платежа нужно навести камеру телефона на QR-код и перейти по ссылке. Подтвердить покупку в приложении банка. Сервис работает даже на телефонах, не поддерживающих NFC, а заплатить можно со счёта дебетовой или кредитной карты. При этом бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

Ещё один плюс сервиса – безопасность: QR-код персонализирован и обновляется каждый раз, а когда покупатель сам сканирует код продавца, он сразу видит, кому платит.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Вместе с партнёрами мы постоянно ищем новые инструменты, которые облегчили бы людям их бытовые финансовые задачи на фоне изменившихся внешних условий. За короткий период работы сервиса мы уже зафиксировали более 2000 платёжных операций через опцию SberPay QR на сумму свыше миллиона рублей по всему сервису «Dostaевский».

«В «Dostaевском» мы всегда в поисках новых решений, новых инструментов, которые позволят упростить и улучшить пользовательский путь наших клиентов. Мы стараемся быть на острие новых российских разработок. Одной из таких является SberPay QR. С помощью данного сервиса мы вместе с ПАО Сбербанк сделали платежи наших клиентов простыми и безопасными», - прокомментировали в компании «Dostaевский».