Подведены итоги корпоративного конкурса ФосАгро - «Наставник года-2022»

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Цель конкурса – повысить престиж института наставничества на предприятии, а также поощрить вклад наставников в развитие вновь принятых специалистов.

Конкурс наставников состоял из нескольких этапов. Первые два – тестирование и индивидуальное выступление – проходили непосредственно на предприятиях, где работают конкурсанты. В результате в суперфинал вышли 13 лучших наставников из Кировска, Череповца, Волхова и Балакова. Поскольку победителем суперфинала в 2021 году был сотрудник ВФ АО «Апатит» Анатолий Рябинин, честь принимать суперфинал конкурса «Наставник года-2022» была предоставлена волховскому филиалу.

С приветственными словами к собравшимся обратились генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг и первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

«Наставничество – это благородное дело. Сегодня все меняется с большой скоростью, поэтому обучение молодых сотрудников на рабочем месте становится очень актуальным. Вы, наставники, не только транслируете знания, ценности и корпоративную культуру компании, но и направляете сотрудников в нужное русло, поддерживая и помогая им адаптироваться. Люди – главная ценность ФосАгро, и хорошее отношение к работникам должно передаваться по эстафете», – отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

В течение двух дней проходили индивидуальные и командные выступления конкурсантов. Наставники презентовали практики, которые помогают им в обучении сотрудников. А затем продемонстрировали свои навыки экспертному совету. Перед участниками стояла цель – обучить членов жюри какому-то навыку и тем самым продемонстрировать, насколько хорошо они умеют применять методы обучения в реальной жизни. Так, команда из Балакова учила технике оригами, кировчане подготовили мастер-класс по новогодним украшениям, череповецкие коллеги научили правильно варить кофе, а наставники из Волхова провели коммуникационную игру.

Жюри оценивало разнообразие приемов и методов обучения, продуманность и эффективность действий, творческий подход и контакт с «обучающимися».

По итогам конкурса лучшим наставником Группы «ФосАгро» в 2022 году признан аппаратчик синтеза цеха по производству аммиака №1 (Череповецкий комплекс АО «Апатит») Сергей Корнейчук.

«Это были два великолепных дня. Мы делились своими знаниями и навыками, познакомились с тем, как видят наставничество наши коллеги. Такие конкурсы очень нужны. Это – отличная возможность проявить себя и обменяться опытом с другими наставниками». В своей работе я использую пятилистник наставничества – так называются базовые инструменты наставника, в которые входят рассказ, демонстрация, совместная работа, контроль и обратная связь. Также у меня есть свой авторский метод, суть которого – «от простого к сложному». Важно проводить аналогии между химическими процессами и теми, которые происходят в быту. По этой методике я обучил уже около десяти человек» – рассказал победитель конкурса Сергей Корнейчук.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Система наставничества в ФосАгро активно развивается – сегодня в филиалах компании работают около полутора тысяч наставников.

«Очень радостно, что с каждым годом уровень подготовки к конкурсу растет. Приятно, что в конкурсе наставники проявили себя с разных сторон и доказали свой высокий уровень профессионализма. С такими наставниками кадровая безопасность нашей страны и компании ФосАгро обеспечена на 100%», – отметила начальник отдела подбора и развития персонала АО «Апатит» Виктория Новикова.