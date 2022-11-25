Гребной клуб «Причал’Ю» в Петербурге получил премию «Строитель года»

На торжественной церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Строитель года» гребной клуб «Причал’Ю» получил звание «Проект года». Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Петр строил свою столицу на Неве не просто так. До сих пор по главной артерии Петербурга проходят корабли, лодки и катера, а жители города активно занимаются водными видами спорта и греблей.

23 ноября на торжественной церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Строитель года» звание «Проект года» получил гребной клуб «Причал’Ю». Место для увлеченных этим видом спорта было создано компанией «Главстрой Санкт-Петербург» в Приморском районе города. Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский вручил памятную награду директору проекта «Юнтолово» Ирине Межейниковой.

Борьба за первенство в номинации «Проект года» была жаркой! В ней участвовали девять проектов от крупнейших строительных компаний Северной столицы. Однако окончательный выбор сделали сами петербуржцы. Именно они определили победителя в ходе народного онлайн-голосования на сайте городского портала «Фонтанка.ру».

Гребной клуб «Причал’Ю» начал работу летом 2022 года по инициативе девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» и уже успел стать местом притяжения петербуржцев. Спортивная база располагается прямо на территории жилого комплекса «Юнтолово» в акватории реки Юнтоловка в Приморском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Уже этим летом петербуржцы смогли попробовать свои силы в гребле на байдарках, каноэ, лодках-драконах и SUP-бордах, а также изучить академическую греблю или позаниматься йогой на воде. Важно отметить, что клуб подходит как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для начинающих. Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей.

А еще территория клуба прекрасно подходит для различных открытых городских праздников и мероприятий. За 2022 год там успели провести 10 событий. В их числе экологическая акция по очистке реки Юнтоловки, SUP Day «Причала’Ю», SUP Polo U Champ и «Юнтоловская регата». Партнером застройщика выступает АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта».

Жилой комплекс «Юнтолово», где находится клуб, расположен в Приморском районе Петербурга. Девелопером объекта выступает компания «Главстрой Санкт-Петербург», созданная промышленником Олегом Дерипаской. Компанию отличает комплексный подход к строительству городских территорий со всей необходимой инфраструктурой, в том числе социальной, коммерческой и рекреационной.

Помимо окружающей природы, девелопер планирует и дальше увеличивать зеленые зоны в ЖК «Юнтолово». Например, между жилыми кварталами запланированы зеленые аллеи, а в центре комплекса появится парковый комплекс на 20 гектаров. Все пространство будет наполнено прогулочными маршрутами и разнообразной инфраструктурой, включающей детские игровые площадки, спортивные зоны, велодорожки, а также места для встреч и отдыха.

СПРАВКА

«Строитель года» - ежегодный конкурс, который проводится среди профессиональных участников строительного рынка с 2003 года. За это время премия стала одной из самых статусных и престижных в профессиональной среде. Основная задача конкурса - привлечение внимания общественности и органов государственной власти Петербурга к наиболее актуальным и отвечающим современным тенденциям проектам на строительном рынке города. Выбор победителей осуществляют представители профессионального сообщества и жители города. Инициатор и организатор конкурса - саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного проектирования «Объединение строителей СПб».