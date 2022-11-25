Сбер зафиксировал рост спроса на рефинансирование потребительских кредитов на Северо-Западе

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Северо-Западный банк Сбербанка отмечает положительную динамику по количеству и объему рефинансирования потребительских кредитов с августа 2022 года относительно прошлого года. Так, за последние три месяца – по октябрь включительно – Сбер на Северо-Западе выдал на рефинансирование потребительских кредитов 11 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за этот же период годом ранее.

Восстановление и рост спроса на перекредитование говорит о стабилизации уровня ставок, особенно выгодных для клиентов, которые оформляли свои кредиты под высокие проценты этой весной. Также рефинансирование позволяет снизить ежемесячный платеж и упростить расчёты заёмщикам.

Рефинансировать потребительский кредит в Сбербанке можно по ставке от 12,5% годовых на сумму до 10 млн рублей. Кроме того, можно объединить кредиты других банков в один кредит Сбербанка на сумму от 300 000 рублей и срок от 1 года 1 месяца и получить сниженную ставку на первый месяц–4,5%.

Заявку можно подать онлайн на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Срок рассмотрения заявки – от нескольких минут.

Процесс рефинансирования кредитов других банков в Сбере прост и удобен: Сбербанк одобряет кредит и вносит средства на счёт клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы.

Больше информации о рефинансировании в Сбере на сайте банка.