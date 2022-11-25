Пир для мамы

- В эти выходные, мамочка, на хозяйстве буду я! Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Мама - лучший в мире повар. Вспомните: все самые вкусные блюда в вашей жизни готовила именно она! Но иногда мы и сами хотим угостить чем-то вкусным наших родителей, и День матери отличный для этого повод.

В преддверии праздника «Комсомолка» провела кулинарный мастер-класс «Готовим для мамы». Блюда создавали всей семьей - так веселее и интереснее! Настоящую магию творили известные мамы-блогеры вместе с ребятней: Мила Ли (@leemilaya) и ее сын Максим, Марина Храпенкова (@double_v2018) и чудесные близнецы Витя и Вова, Виктория Крылова (@viktoria__krylova) и дочь Алена.Направлял всех шеф-повар кулинарной школы «Дети на кухне» Павел.

Марина Храпенкова пришла вместе с чудесными близнецами Витей и Вовой. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Первое правило на кухне - чистые ингредиенты, посуда и руки! Перед началом мастер-класса генеральный директор бренда натуральной детской косметики по уходу за кожей и волосами LoboVaVa Екатерина Лобова рассказала участникам, как обезопасить продукты перед готовкой.

- Изначально бренд LoboVaVa был создан как производитель детской косметики, - рассказала Екатерина. - В основу положили связь ребенка и его мамы. Именно через нее малыш учится и прокладывает себе дорогу в жизнь. Наши детки с первых месяцев растут и развиваются, поэтому вся продукция моей компании полностью натуральна и подходит малышам с самого рождения.

Ребята внимательно слушали, а после тщательно вымыли руки и овощи с помощью специального геля от LoboVaVa. Малышей восхитил умилительный маскот бренда - чудесный плюшевый единорог. Внимание мальчиков и девочек привлекли яркие этикетки продукции. Неудивительно, что в конце мастер-класса они просили родителей купить им все эти бутылочки, - в разработке дизайна упаковки принимали участие дети.

Малышей восхитил маскот бренда LoboVaVa - плюшевый единорог. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

МАГИЯ НА КУХНЕ

Ребята вместе с мамами готовили три вкуснейших блюда: пасту «Карбонара» и два осенних салата - с охотничьими колбасками и морской капустой, а также тарталетки с закусками. В разнообразном меню каждый нашел себе что-то по вкусу. Ну а сотворить кулинарные шедевры помогли партнеры проекта.

«Мит Стар» - производитель из Санкт-Петербурга. Он предоставил сочный бекон для пасты и говяжьи колбаски, приготовленные по ГОСТу. Блюда получились не только вкусными, но и полезными для всех: мясная продукция компании не содержит глютен.

А компания «Европром» поделилась морской капустой и имитированной икрой. Петербургский бренд уже 25 лет выпускает продукты рыбной кулинарии и является признанным экспертом в производстве имитированной икры.

И вот работа на кухне закипела. Под чутким руководством шеф-повара Павла дети и родители принялись резать, варить, жарить. Воздух сразу наполнился аппетитными запахами.

Мила Ли и ее сын Максим одними из первых успевали приготовить свои блюда. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

САЛАТ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ И КАЛЬМАРОМ

Мастер-класс начался с приготовления легкого, вкусного и полезного салата с кальмаром и морской капустой от компании «Европром». Это настоящий кладезь нужных человеку витаминов и веществ. Получившееся блюдо с удовольствием уплели даже те малыши, кто пробовал его впервые.

РЕЦЕПТ

(на 2 порции):

- очищенные тушки кальмара - 2 шт.

- капуста морская «Здоровье» - 200 г

- огурец - 1 шт.

- лимон - 0,5 шт.

- перец чили красный - 0,5 шт.

- лук зеленый - 1 маленький пучок

- тархун - 1 маленький пучок

- масло оливковое - 1 ст. ложка

Для заправки:

- лимон - 0,5 шт.

- соус рыбный Nam Pla - 1 ст. ложка

- соус соевый - 1 ст. ложка

- уксус рисовый - 1 ст. ложка

- соус чили - 3 ч. ложки

- сахар - 0,5 ч. ложки

Морская капуста от «Европрома» - кладезь витаминов и минералов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

САЛАТ С ОХОТНИЧЬИМИ КОЛБАСКАМИ

Вторым номером стал теплый сытный салат с охотничьими колбасками. Главный мясной ингредиент от «Мит Стар» сделал блюдо сочным и ароматным. В ходе мастер-класса Павел научил ребят и мам готовить яйцо пашот - это оказалось совсем не так сложно, как многие боялись.

РЕЦЕПТ

(на 2 порции):

- колбаски охотничьи от «Мит Стар» - 3 шт.

- картофель стоун отварной - 4 шт.

- салат листовой - 5 листьев

- томат свежий - 1 шт.

- специи - по вкусу

- огурец маринованный - 0,5 шт.

- яйцо пашот - 1 шт. (для подачи)

- лук красный - по вкусу

- уксус красный - 1 ст. ложка для приготовления яйца

Для соуса:

- майонез - 1 ст. ложка

- мед - 1 ст. ложка

- горчица зерновая - по вкусу

В продуктах от «Мит Стар» полностью отсутствует глютен. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ПАСТА «КАРБОНАРА»

После этого настало время для пасты «Карбонара». Весь секрет рецепта - свежий, ароматный бекон. Безглютеновый мясной деликатес от «Мит Стар» идеально подошел к пасте. Каждый нарезал мясо по-своему, однако итоговое блюдо понравилось и детям, и взрослым.

Петербургская компания «Мит Стар» уже более двадцати лет радует вкусом и качеством всех жителей страны. В конце мастер-класса многие родители признались, что теперь это их любимый «мясной» бренд.

РЕЦЕПТ

(на 2 порции):

- паста тальятелле - 200 г

- бекон от «Мит Стар» - 100 г

- сливки - 50 мл

- пармезан - 50 г для соуса, 50 г для подачи

- перец черный молотый - по вкусу

- масло растительное - 1 ст. ложка

- яйцо (желток) - 1 шт.

Виктория Крылова активно позировала и делала фото в свой личный блог. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ

Финальным аккордом стала легкая закуска - тарталетки с имитированной икрой от «Европрома». Именно эта компания первой выпустила на российский рынок лопающуюся имитированную икру, которую даже специалисты не всегда могут отличить от натуральной по вкусу и внешнему виду. Вот и участники мастер-класса узнали о том, что икра не из лосося, только когда им об этом сообщили.

При приготовлении тарталеток участники использовали икру от «Европрома» под звучным названием «Царская». Яркие икринки аппетитно переливались на свету. Чудо-икра производится на основе морских водорослей с добавлением рыбьего жира и рыбного бульона из горбуши. Поэтому она не только очень вкусная, но и полезная.

Когда же наконец все было готово, настал самый вкусный момент - дегустация. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

МЕСТО В СЕМЕЙНОЙ КУЛИНАРНОЙ КНИГЕ

Когда же наконец все было готово, настал самый вкусный момент - дегустация. Гордые собой ребята подали получившиеся блюда любимым мамам, и они вместе устроили настоящий пир.

Дети и родители признались, что узнали много новых кулинарных приемов от Павла и поблагодарили «Комсомолку» за организацию мастер-класса. А в конце всех ждал еще один сюрприз - каждый участник получил приятные и вкусные подарки от партнеров проекта.

Все четыре рецепта понравились участникам, и они сказали, что мысленно уже занесли их в семейную кулинарную книгу. Предлагаем и вам попробовать их приготовить - это совсем несложно!

В конце всех ждал еще один сюрприз - каждый участник получил приятные и вкусные подарки от партнеров проекта. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Благодарим кулинарную школу "Дети на кухне" за вкусный мастер-класс!