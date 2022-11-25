Альтернативная точка высадки сэкономит время и деньги. В Санкт-Петербурге в такси появилась полезная функция

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В сервисе Яндекс Go появилась новая удобная функция – альтернативная точка высадки, предлагающая выбрать другой конечный адрес, который находится вблизи нужного вам места. Пройдя немного пешком, вы сможете сэкономить деньги, так как поездка будет короче. Новая опция полезна и таксистам. Особенно это выручит зимой, когда водителю сложнее петлять во дворах, также не придется делать большой крюк, чтобы подъехать к нужному дому.

- Я провел опрос среди водителей, которые работают у нас в таксопарке. 90% сотрудников эту инициативу восприняли положительно. Есть очень много сложных адресов, когда дом большой и тупиковый двор. Водителю нужно проехать восемь парадных, а затем единственный вариант, чтобы выехать, – сдавать назад. Порой это крайне неудобно и опасно, - говорит директор таксопарка «Правильный выбор» Борис Орельский. - В таких ситуациях лучше высадить пассажира на сто метров раньше, пусть даже поездка будет стоить чуть дешевле.

Альтернативная точка высадки будет отображаться в приложении автоматически, если от нее до места назначения пешком идти не больше восьми минут, а стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%. Если пассажиру неудобно выходить раньше, то от данного предложения можно отказаться. При этом сервис не будет предлагать альтернативные точки высадки, если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения – аэропорт или вокзал, а значит пассажир может ехать с тяжелыми сумками.