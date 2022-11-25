Забыть кошелек и карту: в России активно развивается безналичная оплата

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сегодня многие уже давно не носят с собой «наличку» - ведь почти везде можно расплатиться картой. Но прогресс не стоит на месте. В последние годы жители России все чаще оплачивают покупки при помощи системы NFC на своем смартфоне. А совсем скоро мы и вовсе сможем платить отпечатком пальца! Об изменениях в привычных способах оплаты, а также о прогнозах на будущее рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

В докризисное время около 25 миллионов россиян расплачивались при помощи телефона. После февральских событий эта функция пропала у многих жителей страны. Однако, недавно «Сбер» снова вернул оплату NFC на смартфонах Аndroid.

- После длительного перерыва мы снова запустили сервис 16 ноября этого года, - рассказывает Дмитрий Малых. - Сейчас в России примерно 20 миллионов пользователей Аndroid, у которых есть функция NFC. В этом году мы рассчитываем вернуть порядка 2 миллионов пользователей такую возможность оплаты. Для этого нужно будет обновить «Сбербанк онлайн». Это можно сделать в любом популярном магазине приложений, либо скачать новую версию с сайта

Если вернуть оплату смартфоном для владельцев Аndroid удалось, то вот для обладателей «яблочных» телефонов все намного сложнее.

- Сама идеология Apple не позволяет сторонним приложениям доступ к NFC-антенне и к secure-элементу, где хранится токен от карты, - поясняет эксперт. - Сервисы токенизации, которые работали фундаментом для мобильных платежей, находятся не на территории Российской Федерации и перестали работать. До тех пор, пока iOS не предоставит доступ к NFC-антенне никто не сможет принести подобное решение на телефоны Apple.

Однако, «Сбер» нашел выход, который подойдет любому телефону с камерой вне зависимости от системы - оплата по QR-коду.

- Сейчас мы ориентируемся на оплату с помощью камеры, - делится Дмитрий. - Это QR-платежи, в которые мы активно инвестируем. Можно считать готовый QR, а можно показать код, сгенерированный персонально для конкретной покупки. Есть также динамический код. В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» можно зайти во вкладочку «QR» и сделать код персональным. Он временный и динамический, чтобы его нельзя было скопировать, размножить и так далее. Например, в «Азбуке вкуса» легко сделать транзакцию таким способом: у вас просто прочитают 2D-сканером, и оплата пройдет практически мгновенно.

Использовать QR-инфраструктуру, от «Сбер» могут все пользователи iOS, и Android с установленным приложением «Сбербанк онлайн». Также существуют банки-партнеры: «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк и даже платежный агрегатор «ЮMoney».

- Сейчас клиенты очень охотно пользуются этой системой, - говорит Дмитрий Малых. - Мы мотивируем клиента совершать транзакции безналичным способом, начисляя ему бонусы «Спасибо». У нас есть около 900 тысяч POS-терминалов, где автоматически отображают этот QR-код. До конца года их будет миллион. А в следующем году весь парк POS-терминалов будет с этим функционалом. Благодаря нашей инфраструктуре люди могут забыть дома не только кошелек, но и карту и все равно расплачиваться без проблем.

«Сбер» с перспективами смотрит на будущее безналичных платежей в России. Например, в компании активно обсуждается возможность ввести оплату по биометрическим данным.

- Для нас очень важно, чтобы уровень «безнала» в стране не падал, - признается эксперт. - Мы видим, что сейчас он только растет. Новые возможности в виде оплаты с помощью телефона, QR-кодов и биометрии точно найдут своего клиента. Мы верим, что при слаженном действии регулятора и банковского сообщества мы сможем перевернуть рынок и создать быструю, надежную и удобную систему.