Почтовые марки с пейзажем Териберки вышли в почтовое обращение

Почтовые марки с пейзажем Териберки. Фото: пресс-служба УФСП.

Церемония специального почтового гашения почтовой марки из серии «Арктический туризм», посвящённой селу Териберка Мурманской области прошла сегодня в Российском государственный музее Арктики и Антарктики. Марки погасили специальным почтовым штемпелем, который действует только один день — 25 ноября 2022 года.

Вместе с почтовыми марками выпустили специальный штемпель с датой почтового гашения — 25 ноября 2022 года, художественные обложки с виньеткой, конвертами первого дня гашения и почтовым блоком с голографической фольгой.

Марки номиналом 27 и 63 рубля вышли в серии «Арктический туризм». Общий тираж художественных листов с двумя марками — 35 000 экземпляров.

Фото: пресс-служба УФСП.

Арктический туризм — это морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалка и охота вблизи Северного полюса. В селе Териберка можно попробовать колоритную местную кухню, полюбоваться просторами тундры, северным сиянием и останками кораблей

«Мы рады рассказывать о красивых отдалённых уголках нашей страны на филателистической продукции. Туризм в высоких широтах с каждым годом набирает популярность, и мы надеемся, что о Териберке узнает как можно больше людей», — отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.