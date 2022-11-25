Придет мощный антициклон: главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге на субботу и воскресенье

Снег и заметное похолодание обещают в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Морозная и снежная погода ждет жителей Петербурга в ближайшие выходные дни. Температура упадет заметно ниже климатической нормы из-за мощного антициклона «Эрик», который сейчас набирает силу над Архангельской областью.

- Антициклон начинает усиливаться и в течение предстоящих дней продолжит определять погоду в нашем регионе. В данной ситуации необычное, это - снег в мощном антициклоне при высоком атмосферном давлении

К Петербургу «Эрик» подойдет в воскресенье. К этому моменту барометры будут показывать 780 мм ртутного столба, что можно назвать экстремально высоким давлением. Основные осадки также выпадут во второй день уик-энда. Температура в течение выходных составит 5-7 градусов морозы днем и от 7 до 10 со знаком минус – ночью. Но это в городе. А в области будет заметно морознее.

Днем в субботу в зависимости от района термометры покажут -7…-13 градусов. А ночью местами температура упадет до -18! В воскресенье чуть «теплее»: до -18 ночью и -4…-9 днем.

С понедельника характер погоды начнет меняться. Снова пойдет снег, но морозы уменьшат свою интенсивность. А вот водителям расслабляться не стоит, так как во все предстоящие дни на дорогах будет очень скользко.

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