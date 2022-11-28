Поймать момент: ТОП-5 причин купить загородный дом или дачу к зиме 2022 года

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В отличие от городской недвижимости, загородный рынок имеет ярко выраженную сезонность. С наступлением холодов желающих купить дома и участки становится меньше, продавцы тоже берут паузу. Но именно в этот момент можно совершить очень выгодную сделку. Есть и другие причины заняться покупкой дома прямо сейчас. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера собрали самые важные из них.

МОЖНО ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ

Кто знает, что будет дальше? А сейчас в России действует целый ряд выгодных ипотечных программ на покупку и строительство загородных домов — в том числе с господдержкой. С учетом новостей последних недель — о том, что программу льготной ипотеки могут приостановить, — медлить с решением и правда не стоит.

Во-вторых, многие банки предлагают собственные ипотечные инструменты. Например, Сбер недавно улучшил условия по ипотеке на индивидуальное строительство жилых, садовых домов и дач без господдержки. Отменяется надбавка на период до регистрации ипотеки, сняты ограничения по размеру первого транша – теперь заемщик сам определяет размер первой части кредита, исходя из своих потребностей в финансировании, вне зависимости от способа строительства (своими силами или с привлечением подрядчика). Подробнее об этом можно почитать в журнале сервиса Домклик.

Кстати, по данным аналитиков Домклик, ипотека на индивидуальное жилищное строительство выросла в объемах в 20 раз только за последние 3 года. А в ближайшие 5 – 7 лет рынок ИЖС увеличится еще в 5 – 6 раз, а с ним и кредитование загородной недвижимости.

Рассчитать условия ипотеки Сбера на загородную недвижимость и землю можно здесь.

МЕНЬШЕ СУЕТЫ — БОЛЬШЕ ТОЛКА

Несмотря на то, что поздняя осень и зима на загородном рынке считаются «мертвым» сезоном, опытные риелторы уверены: дом или участок под него все-таки целесообразнее выбирать именно в это время. Хотя бы потому, что на рынке остались вдумчивые продавцы, которых не гонит жаркий сезон и у которых есть задача — продать недвижимость. А у покупателей есть возможность в спокойном режиме сравнить варианты и выбрать наиболее подходящий для себя, в том числе с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Часто говорят, что выбор домов и участков на загородном рынке Петербурга и Ленобласти сегодня не особо велик — люди активно скупали загородные дома с начала пандемии, и самые ликвидные варианты уже нашли своих собственников. Однако на том же сервисе Домклик мы насчитали около 4 тысяч объявлений о продаже дач, таунхаусов, домов и коттеджей. Одним словом, кто ищет — тот точно найдет выгодный и комфортный вариант.

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ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ

В 2020 – 2021 годах вслед за спросом на загородные дома и участки росли и цены на них. Основной скачок пришелся на 2020 год, когда на фоне пандемийного ажиотажа такая недвижимость подорожала на 20 – 25%. Многие эксперты тогда говорили, что продавцы переоценивают свое имущество и со временем вернутся к реальным цифрам. Похоже, так и происходит. Сегодня в ходе торга продавцы загородных объектов готовы «двигаться» в среднем на 10 – 15% от заявленной цены.

А еще в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья — тоже экономия. Эти условия действуют для тех, кто берет кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе еще меньше: 15%.

Играет свою роль и сезонность — осенью спрос начинает снижаться, а вместе с ним ползут вниз и цены. С учетом готовности продавцов идти навстречу покупателям смело изучайте объекты, чья стоимость на 10 – 20% выходит за рамки вашего бюджета. Конечно, не все собственники готовы идти на уступки, но шанс выторговать хорошую скидку есть, и сейчас он особенно высок.

Для полной уверенности, что вам не пытаются продать дом по завышенной цене, можно доверить оценку недвижимости профессионалам: например, заказать эту услугу на сервисе Домклик.

Сэкономить поможет и тщательное изучение самых разных загородных локаций. Здесь действует один простой принцип: чем дальше от Санкт-Петербурга — тем дешевле. Также имеет значение наличие транспорта, дорог, социальной инфраструктуры и энергообеспечения, электричества.

Дорого стоит все, что расположено рядом с Северной столицей: Парголово, Юкки, Пушкин, Ломоносовский район. Дома и участки там пользуются большим спросом, а продавцы торгуются неохотно. Самые дешевые объекты можно найти в Лодейнопольском и Бокситогорском районах.

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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Еще один плюс в пользу покупки загородной недвижимости в холодный сезон: в конце осени, зимой лучше видно реальное состояние дома и участка. Постройку в холодное время года гораздо проще проверить на предмет качества теплоизоляции и отопления, выяснить, есть ли какие-то протечки или недочеты в конструкции. Благодаря сырости и дождям вы поймете, как на участке устроена ливневая дренажная система и есть ли она вообще. А еще в непогоду станет ясно, хорошие дороги ведут к вашему участку или нет, ходит ли общественный транспорт, кто из соседей живет в поселке или садоводстве круглогодично, работают ли поблизости магазины, аптеки.

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ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

И, наконец, если вы покупаете не готовый дом, а участок для строительства, оформив сделку сейчас, вы сможете не спеша готовиться к будущим работам: выбирать проект, искать подрядчиков, сравнивать цены, покупать некоторые стройматериалы. Ну, а если вам ближе варианты «купил и сразу поселился», то на новом месте будет особенно приятно отметить Новый год — с елкой на участке и праздничной иллюминацией над крыльцом.

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