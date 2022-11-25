«Хвостатое успокоительное»: В Петербурге открылась новая выставка Васи Ложкина

Художник считает, что людям нужно что-то светлое в негативной повестке. Поэтому они и приходят смотреть на его картины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грустно? Тоскливо? Посмотрите на котиков! Тем более, что в выставочном зале Творческого союза художников на Невском проспекте, 60, теперь показывают коллекцию картин Васи Ложкина. Известный своими рыжими котами художник провел корреспондента «КП-Петербург» по своей выставке до появления здесь самых нетерпеливых, первых, посетителей.

- Картины тут собрали по позитивной концепции – в основном котики, чтобы принести немножко радости людям, без каких-то подтекстов. Всем нравятся котики, вот пусть взрослые и дети на них посмотрят, и им станет хорошо. Можно сказать, что это успокоительное, - отметил Вася Ложкин, показывая на огромное полотно с Котоградом.

Самую большую картину, "Котоград", Вася Ложкин написал, вдохновившись Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это идеальный город, выдуманный художником. В нем царит абсолютное счастье, а коты улыбаются новому дню. Эту картину, как и множество других, Ложкин писал на любви к Петербургу. Художник признался, что обожает Северную столицу: гулять здесь по дворам и подмечать их желтые и серые фасады. Как ни странно, тусклые колодцы вдохновляют Васю Ложкина рисовать рыжих задорных котов.

Практически все картины выставки в пятницу, 25 ноября, впервые увидели зрителей – они были нарисованы в течение года и не успели нигде показаться. Вот похожий на медведя эксперт неведомого института, который комментирует новость, вот папа с сыном, которых сдувает октябрьским ветром. А вот серые кот и кролик, стоящие в обнимку. «К чему споры? Это наш год!», напоминают персонажи всем, кто любит дискутировать про знаки восточного гороскопа. Накануне Нового 2023 года такие споры снова обострились: кто же все-таки будет символом - кот или кролик? У Ложкина нашелся ответ на вопрос.

Вот так, по мнению Ложкина, выглядит символ 2023 года. То ли кот, то ли кролик. А картину, кстати, Вася написал специально для "Комсомолки". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это я специально для «Комсомолки» нарисовал. Это символ следующего года: то ли кот, то ли кролик, он олицетворяет надежду на лучшее. Непонятно, простой будет год или нет, но у кота есть «крокодилы», зарядные устройства, которые он к себе присоединит и встряхнется, - объяснил художник.

Выставка проработает до 20 декабря на Невском, 60. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кролики и зайцы занимали много места на полотнах Васи Ложкина, но рисовать он их уже перестал. Даже символичный год не будет для художника поводом разводить краску для ушастых персонажей.

Ложкин признался, что уже перестал чувствовать себя просто творцом – теперь в нем проснулись ощущения значимости и даже ответственности перед зрителями.

Картины на выставке собрали позитивные и задорные - прямо как сам художник. Чтобы людям было на что отвлечься. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мои работы нравятся и взрослым, и детям. Меня постоянно благодарят за них, говорят добрые слова, дарят мне рисунки, вязаные игрушки, вышивки с котами, даже серебряное украшение недавно вручили. Думаю, все потому, что в информационном поле много негатива, и людям хочется чего-то светлого. А детям просто заходят коты и надписи, некоторые их дико веселят, - улыбается художник.

Больших планов на следующий год у Ложкина пока нет, но рисовать котов он, конечно, не перестанет. Главное, чтобы было хорошее настроение – на плохом картины не получаются.

Все эти картины Ложкин написал в 2022 году, зрители увидят их впервые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Выставка проработает в Санкт-Петербурге до 20 декабря. Вход в зал открыт ежедневно с 11.00 до 20.00, билет обойдется в 200 рублей. Невский проспект, 60 – заходите в арку и держитесь правой от кинотеатра «Аврора» стороны.