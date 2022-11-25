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Петербургская стройка25 ноября 2022 13:55

Как правильно самостоятельно принимать квартиру у застройщика

«Комсомолка» спросила читателей, знают ли они, на что обращать внимание в первую очередь
А вы знаете как принимать квартиру? Фото: freepik.com.

А вы знаете как принимать квартиру? Фото: freepik.com.

Приемка квартиры - важная процедура при передаче жилья от застройщика к покупателю. На этом этапе проверяется качество работ, и если у собственника есть претензии к их выполнению, то недочеты должны исправить. Но не все новоселы в курсе, в каком порядке нужно действовать и на что обращать внимание в первую очередь.

Что взять с собой на приемку? Какие места в квартире нужно проверить в первую очередь? Как выявить несоответствия строительным нормам? Голосуйте в опросе, приходилось ли вам сталкиваться с приемкой квартиры.

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