Как правильно самостоятельно принимать квартиру у застройщика

А вы знаете как принимать квартиру? Фото: freepik.com.

Приемка квартиры - важная процедура при передаче жилья от застройщика к покупателю. На этом этапе проверяется качество работ, и если у собственника есть претензии к их выполнению, то недочеты должны исправить. Но не все новоселы в курсе, в каком порядке нужно действовать и на что обращать внимание в первую очередь.

Что взять с собой на приемку? Какие места в квартире нужно проверить в первую очередь? Как выявить несоответствия строительным нормам? Голосуйте в опросе, приходилось ли вам сталкиваться с приемкой квартиры.