12 грузовиков по 25 тонн: Биржевой мост проверяют на прочность перед открытием

Биржевой мост откроется для движения 30 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 30 ноября будет открыто движение по Биржевому мосту, который закрылся на капитальный ремонт больше года назад. Все это время автомобилисты страдали в пробках, а рабочие трудились, восстанавливая механизмы и пролеты моста. 25 ноября на переправу выехала тяжелая техника. Так принято проверять работу на качество, а мост – на прочность.

- 12 грузовиков по 25 тонн проверили пролетные строения на прочность, чтобы 30 ноября уже открыть движение, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Но ремонт моста после запуска движения не закончатся. Специалисты будут работать внутри переправы, чтобы подготовить ее оборудование, в том числе подъемные механизмы к новому сезону навигации. Он традиционно начинается ближе к концу апреля. Официальное завершение ремонта, приписанное в контракте, намечено на начало мая.

Напомним, что в ходе работ были отреставрированы ограждения моста, заменены плиты основания и асфальтобетонное покрытие, металлоконструкции, все коммуникации. Пешеходные тротуары расширены на 30 сантиметров.

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