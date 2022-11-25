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Общество25 ноября 2022 14:24

12 грузовиков по 25 тонн: Биржевой мост проверяют на прочность перед открытием

Биржевой мост проверили самосвалами на прочность после капремонта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Биржевой мост откроется для движения 30 ноября.

Биржевой мост откроется для движения 30 ноября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 30 ноября будет открыто движение по Биржевому мосту, который закрылся на капитальный ремонт больше года назад. Все это время автомобилисты страдали в пробках, а рабочие трудились, восстанавливая механизмы и пролеты моста. 25 ноября на переправу выехала тяжелая техника. Так принято проверять работу на качество, а мост – на прочность.

- 12 грузовиков по 25 тонн проверили пролетные строения на прочность, чтобы 30 ноября уже открыть движение, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Но ремонт моста после запуска движения не закончатся. Специалисты будут работать внутри переправы, чтобы подготовить ее оборудование, в том числе подъемные механизмы к новому сезону навигации. Он традиционно начинается ближе к концу апреля. Официальное завершение ремонта, приписанное в контракте, намечено на начало мая.

Напомним, что в ходе работ были отреставрированы ограждения моста, заменены плиты основания и асфальтобетонное покрытие, металлоконструкции, все коммуникации. Пешеходные тротуары расширены на 30 сантиметров.

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