В Петербурге пройдут Национальные игры

Фото: Евгений ГАЛУЗА/Предоставлено КП-Петербург организаторами мероприятия

27 ноября 2022 года в 17.00, в Фабрика футбола (Софийская 14) Санкт-Петербургский Дом национальностей проводит Национальные игры, которые отражают спортивное многообразие, способствуют укреплению семейных традиций и единства многонационального народа России.

8 команд, стоящих из 5 человек, в возрастной группе от 18 до 35 лет, попробуют свои силы в совершенно разных и весьма непростых состязаниях. Зрители смогут не только познакомиться с новыми для себя играми, но и поддержать команды, претендующие на звание сильнейших спортсменов Национальных игр 2022 года.

В программе 8 национальных игр: якутский Мас-рестлинг, тюркский Куреш, бурятская «Сээрхухалха», казачья стрельба из лука, татаро-башкирское битье горшков, «Нарды» - игра народов Востока, «Шагаайнаадан» - бурятская игра, «Хаамыска» - якутская игра.

Организатором Национальных игр выступает Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Вход на мероприятие по спискам, чтобы стать зрителем необходимо заполнить форму, указав свое ФИО и возраст.