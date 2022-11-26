Петербурженки рассказали, как подготовиться к материнству. Фото: freepik.com.

Петербургские женщины считают, что перед рождением ребёнка необходимо заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями, накопить деньги и проверить здоровье, выяснили накануне Дня матери в СберСтраховании жизни. Молодые мамы рассказали, что ухаживать за детьми им помогает супруг, родители или свёкор и свекровь. Каждая вторая хотела бы получать больше поддержки в воспитании детей. Самой ценной помощью молодые мамы назвали деньги и возможность с кем-то оставить ребёнка.

Петербурженки уверены, что перед рождением ребёнка нужно заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями (60%), сформировать финансовый резерв (55%), проверить здоровье (36%), обзавестись собственной недвижимостью (31%). 18% отметили, что важно подумать о помощниках (бабушках, дедушках и нянях).

Более половины (59%) петербургских мам сообщили, что ухаживать за детьми им помогает супруг. 50% могут рассчитывать на помощь родителей или свёкра и свекрови. 8% респонденток привлекают к уходу за ребёнком взрослых детей и других членов семьи, 2% — друзей и соседей, 1% — няню. 16% считают, что ребёнок справится сам.

Половина (50%) молодых мам из Санкт-Петербурга признались, что хотели бы получать больше помощи от супруга в воспитании детей, 16% — от дедушек и бабушек. 21% довольны распределением обязанностей по уходу за ребёнком. 8% респонденток заявили, что отлично справляются самостоятельно, а 5% мечтают о няне.

Большинство (61%) петербургских мам самой ценной формой поддержки назвали деньги. 35% хотели бы иметь возможность с кем-то оставить ребёнка. 21% респонденток мечтают о помощи по дому и хозяйству: с уборкой, стиркой и др. Для 12% ценной является психологическая поддержка и возможность выговориться.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.