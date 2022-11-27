На свадьбе 50 тысяч гостей: Влюбленная пара поженилась на стадионе на матче «Зенита» против «Спартака»

Заветное "да" прозвучало на весь стадион ФОТО: vk.com/russiancup

«Романтика - в самолетах, романтика - в автомобилях...» - пела группа «Фабрика», но похоже девчонки забыли упомянуть про романтику на футбольных матчах! А ведь именно там - на стадионе «Газпром-Арена» 27 ноября во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» - прозвучало заветное «да». Пара петербуржцев расписалась на глазах нескольких тысяч футбольных фанатов.

В перерыве невеста в белоснежном платье с букетом в руках и жених в стильном костюме выбежали в середину поля, где их уже ждали цветочная арка, кольца и фотографы.

- Согласна! - раздалось на весь стадион.

Ликование суровых футбольных фанатов было таким же громким, как после очередного гола. Счастливые новобрачные под гул трибун побежали дальше праздновать свадьбу. А какая же свадьба без драки? За нее, видимо, отвечали сами футболисты, закончившие матч массовой потасовкой. К счастью, без участия новобрачных.