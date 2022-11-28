Четыре состава «Балтиец» будут работать на красной ветке метро Петербурга к Новому году

Четыре состава "Балтиец" будут работать на красной ветке к концу года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре новых состава» Балтиец» будут работать на красной, Кировско-Выборгской линии петербургского метро к концу нынешнего года. Первый поезд в торжественной обстановке был запущен на линию 19 ноября. Второй, в рабочей атмосфере, без перерезания ленточек, начал работать с 28 числа. Еще два состава пока проходят испытания.

- Два состава уже работают, еще два - третий и четвертый -у нас находятся на приемке. До Нового года должны запуститься все четыре, так планируем, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Напомним, что поезда «Балтиец» были построены по техническому заданию, разработанному метрополитеном именно для красной линии. В вагонах, окрашенных в цвета линии, есть новые удобные сиденья, мягкие «стоячие места» - спинки-сиденья на стенках, два места для инвалидных колясок. Двери у вагона шире на 20 сантиметров, что облегчает вход-выход. А вот зарядок для телефонов или кондиционеров решили не делать.

В новых вагонах ест стоячие мягкие места. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пока это не главная функция поезда, - ответили на отсутствие розеток для телефонов работники подземки. Впрочем, установить из будет просто, так как все кабели проложены изначально.

От кондиционеров решили отказаться в пользу системы обеззараживания воздуха, а сквозного прохода, как в поездах московского метро, решили не делать вовсе - не наш подход.

Но все может измениться в будущем. Сейчас в метрополитене разрабатывают новое техзадание для поездов синей ветки. Они будут отличаться от «Балтийца» не только цветом.

- На Линию 2 у нас пишется другое техническое задание. Составы будут чуть другими, - рассказали в пресс-службе подземки.

Напомним, что составы будет строить петербургский Октябрьский электровагоноремонтный завод. Всего за 10 лет городская подземка получит 950 вагонов типа «Балтиец», что позволит обновить половину подвижного состава метрополитена.

За 10 лет город должен получить более 900 вагонов нового типа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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