Онлайн-продажи SUNLIGHT в «Черную пятницу» выросли на 74%

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Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT зафиксировала рост онлайн-продаж по итогам «Черной пятницы» на 74% в денежном выражении по сравнению с прошлогодней акцией.

Всего было оформлено 26 000 заказов на 270 млн рублей, что почти в два раза больше показателей прошлогодней акции в штучном выражении. Средний чек составил 10 400 рублей.

Самый большой заказ на 1,5 млн рублей был оформлен в Санкт-Петербурге, а самой дорогой покупкой стали золотые серьги с бриллиантами за 328 000 рублей.

Таким образом, лидеры продаж: цепи и браслеты, украшения с бриллиантами, также изделия премиум-сегмента, преимущественно из платины. Востребованность золотых цепей обусловлена тем, что SUNLIGHT уже несколько месяцев удерживает низкие цены, весьма выгодные на всем ювелирном рынке: золотые цепи 585 пробы от 2 990 рублей за грамм.

Более 75% заказов традиционно оформляется через мобильное приложение, которое является самым посещаемым ювелирным приложением в мире. Покупатели предпочитают получать заказы в магазинах сети (80% от общего числа), а 20% заказов доставляются собственной курьерской службой в Москве и силами логистических партнеров.