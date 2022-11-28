В Санкт-Петербурге поездку в такси можно будет разделить с попутчиком

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В Яндекс Go в ближайшее время появится новая функция «Вместе». Ее вводят для того, чтобы пассажир мог разделить поездку вместе с другим попутчиком, которому нужно уехать примерно по такому же маршруту.

Система автоматически предложит такой вариант, когда количество желающих уехать на такси будет значительно больше, чем свободных машин.

- Данная услуга может быть востребована. Например, если в каком-то районе города, к примеру, закрыты станции метро на ремонт. Да и в час пик, когда людям нужно перебираться в рамках небольшой агломерации, скажем, по центру перед Новым годом, данное предложение тоже может быть актуально, - говорит председатель профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов. - Водитель благодаря этому сможет заработать, так как суммарная стоимость поездки вырастет по сравнению с тем, если он будет везти то же расстояние одного пассажира.

Такой услугой также могут воспользоваться посетители концертов и спортивных турниров. После завершения матчей и выступлений машин порой не хватает. Кому-то с попутчиком может быть удобно добираться домой с работы или на работу, а также, к примеру, уехать с новогодними покупками из торгового центра.

С учетом того, что нужно будет заехать за вторым пассажиром, время поездки в среднем может увеличиться на 10 минут. При этом стоимость поездки будет ниже для обоих попутчиков по сравнению с тарифом “Эконом”, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно.

Кстати, во время совместной поездки в салоне могут находиться только два пассажира.