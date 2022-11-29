С заботой о здоровье

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

Обрушившаяся два года назад пандемия стала серьезной проверкой на прочность для российской медицины, власти, бизнеса, общества. Регионы, в которых все сплотились против серьезных вызовов, прошли пандемийный период с наименьшими потерями. В их числе - Волховский район, где в первые же дни на помощь медицинским организациям пришла компания «ФосАгро».

Волховская межрайонная больница- одно из трех учреждений здравоохранения 47 региона, которое продолжает принимать пациентов с диагнозом КОВИД-19 со всей области. В разгар пандемии ведущий мировой производитель фосфорсодержащих удобрений – компания «ФосАгро» - помогла больнице с медикаментами и необходимым оборудованием, обеспечивала врачей бесплатным горячим питанием.

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит»

– Новое оборудование помогло спасти не одну жизнь, а это - самое ценное и важное. Огромное спасибо за плодотворное сотрудничество ФосАгро. Компания действительно вносит большой вклад в здравоохранение Волховского района, – подчеркивает Анна Катичева, главный врач Волховской межрайонной больницы. – Теперь вместе с компанией мы будем реализовывать проект по восстановлению инфекционного отделения.

ФосАгро усилила традиционную помощь медицинским учреждениям во всех городах своего присутствия, направив на борьбу с ковидом дополнительно 4 млрд рублей. Финансировалось открытие ПЦР-лабораторий и приобреталось оборудование, поставлялась специальная медицинская техника, закупались автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и СИЗы. Работа, проделанная ФосАгро, была отмечена учреждëнной Президентом России памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

В ФосАгро традиционно уделяют большое внимание здоровью сотрудников, поэтому инвестиции в популяризацию здорового образа жизни – неотъемлемая часть бизнес-стратегии компании. На предприятиях работают спортивные комплексы, а в городах присутствия при поддержке компании создаётся современная спортивная инфраструктура.

Показателен пример горно-туристического кластера в Кировске Мурманской области. Общая сумма инвестиций ФосАгро в создание и развитие «Большого Вудъявра»,одного из лучших зимних курортов страны, превысила 5 млрд рублей.

Большая работа проводится и в Волховском промышленном комплексе ФосАгро, который в этом году во второй раз становится победителем регионального конкурса корпоративных программ «Здоровая рабочая среда» в области сохранения здоровья сотрудников. Предприятие представило на конкурс свои практики, помогающие мотивировать сотрудников к ведению здорового образа жизни. Для решения этой задачи используется ряд инструментов, в числе которых - поддержка спортивных мероприятий, организация фитнес-центра на территории предприятия, предоставление абонементов в бассейны города, организация лечебно-профилактического питания, развитие материально-технической базы заводской поликлиники, профилактические осмотры и диспансеризация.

ФосАгро ответственно подходит и к вопросам обеспечения каждого сотрудника качественными медицинскими услугами через добровольное медицинское страхование (ДМС). Кроме того, сотрудникам предприятия предоставляется возможность получить консультации узких специалистов или пройти дорогостоящее обследование в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Наряду с медицинскими учреждениями компания оказывает поддержку учреждениям образования в городах присутствия – как средним школам, так и профессиональным колледжам. Большое внимание уделяют химики развитию детско-юношеского спорта. К примеру, старейшим благотворительным проектом в социальной стратегии компании является программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Сегодня в рамках ДРОЗДа в пяти городах присутствия компании ФосАгро открыты 77 секций по 16 видам спорта. Дети бесплатно занимаются футболом, боксом, плаванием, единоборствами, художественной гимнастикой, волейболом, баскетболом, хореографией, шахматами, лыжами. В секциях на постоянной основе занимается более 6,5 тысяч детей, в их числе и более 700 волховских школьников. Ещё около 50 тысяч юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях. Проект «ДРОЗД» нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей. Совсем недавно «ДРОЗД – Волхов» подписал соглашение с ФК «Зенит» о сотрудничестве по развитию женского футбола.

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Поддерживает ФосАгро и профессиональный спорт. На протяжении многих лет компания выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

«Вклад ФосАгро в социально-экономическое развитие территорий деятельности наших предприятий обширен и многообразен: мы платим налоги в региональные и местные бюджеты, создаем стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места для местных жителей, обеспечиваем заказами местный бизнес. Своей приоритетной задачей мы также считаем создание вместе с местными властями комфортной городской среды. Для нас важно, чтобы у всех жителей регионов присутствия компании был доступ к качественным образованию и медицине, была возможность заниматься спортом, посещать учреждения культуры и отдыха. Чтобы молодёжь не уезжала в мегаполисы, а строила жизнь и карьеру в родных городах, перенимая опыт у ветеранов. Поэтому мы направляем значительные средства на нужды местных сообществ, благотворительность и развитие инфраструктуры. Стабильность и успех родных для нас регионов - важный фактор устойчивого развития ФосАгро», - прокомментировал председатель Совета директоров компании Виктор Черепов.

Ожидается, что по итогам 2022 года объëм средств, направленных компанией на поддержку социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия, составит 10,9 млрд рублей. Это более чем в два раза больше прошлогоднего, также рекордного, уровня поддержки социальной сферы в 5,3 млрд рублей.

Подготовила Ольга Широглазова.