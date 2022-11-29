«Начало зимы встретим с красивым видом»: главный синоптик пообещал снегопады в Петербурге в первые дни декабря

Зима в Петербурге начнется красиво. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего два дня осталось до начала календарной зимы. В Петербурге в этом году она оправдает свое название и придет со снегом и пусть небольшими, но морозами. Снегопад украсит город как по заказу, поэтому настроение у петербуржцев должно быть хорошим. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Завтра к Петербургу подойдет очередная зона осадков, которая принесет пусть и небольшой, но снег. Так что начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом. А за последние десятилетия это бывает не часто, - отметил Колесов в своем телеграм-канале.

По данным городского гидрометцентра, 29 и 30 ноября термометры в течение суток покажут -3...-5 градусов. То есть умеренно холодно, зато без слякоти. Но вторник еще будет бесснежным, а в среду уже ожидаются осадки.

А вот 1 декабря, как по заказу, подморозит на пару градусов сильнее: около -8 ночью и -6 днем. Снег тоже будет. Атмосферное давление все три дня останется экстремально высоким и составит 778 мм ртутного столба. Но тут ничего не изменить, остается только ждать, когда антициклон сменится циклоном с зоной низкого давления.

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