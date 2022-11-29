Почта России подготовила инфраструктуру к новогоднему сезону. Фото: пресс-служба УФПС.

Почта России подготовила логистическую инфраструктуру к стабильной и бесперебойной работе во время высокого сезона в доставке. Компания оптимизировала маршруты и провела тестирование готовности сортировочных мощностей к повышенным нагрузкам.

Почта увеличила количество рейсов из Китая на собственных самолетах с 5-10 до 12-14 в неделю. Кроме того, чтобы избежать скопления товаров на территории китайских аэропортов в ожидании свободного фрахта, часть маршрутов теперь включает наземную перевозку. Это позволит диверсифицировать логистические цепочки и обеспечить стабильную доставку. Товары из Китая партнеры Почты доставляют до ближайшего российского, монгольского или центральноазиатского аэропорта, а остальная часть маршрута проходит авто- или ж/д-транспортом.

В высокий сезон Почта обрабатывает более 1,5 миллионов отправлений ежедневно. Логистические мощности компании включают почти 16 тысяч автомобилей, 569 почтово-багажных вагонов, 2 собственных самолета и более 60 сортировочных центров различного масштаба.

«Мы постоянно отслеживаем не только нагрузку на нашу инфраструктуру, но и потенциальные маршруты, на которых может резко вырасти грузопоток. Это позволяет нам в режиме, близком к реальному времени, перераспределять логистические мощности, включать дополнительные модальности, привлекать к перевозке отправлений новых партнеров. Основная задача Почты – сделать так, чтобы возросшие объемы минимально повлияли на доставку для наших клиентов», – подчеркнул заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев.