1 миллион рублей взыскали судебные приставы с должников за оплату отопления в Ленобласти. Фото: АО «Газпром теплоэнерго».

В Лужском районе судебные приставы и сотрудники филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области регулярно проводят совместные рейды. Цель мероприятий – установление имущества должников для его ареста и последующей реализации в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг. Исполнительные производства о взыскании задолженности за тепловую энергию возбуждены в отношении 216 неплательщиков. Благодаря совместной работе с начала этого года с должников в пользу предприятия взыскано порядка 1 млн рублей. В отношении них приставы применили меры принудительного исполнения, а также штрафные санкции за неисполнение решений суда, в том числе вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также обращено взыскание на заработную плату неплательщиков.

Безусловно, арест имущества должников - крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие меры исчерпаны. До этого момента филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Потребителям напоминают о том, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени. За каждый день просрочки платежа физическим лицам и владельцам помещений в МКД и жилых домов в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, начиная с 31 дня просрочки, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, и с 91 дня по 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ по день фактической оплаты.

Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

Филиал ведет активную претензионно-исковую работу по снижению просроченной задолженности. С начала текущего года год Филиалом в суды Ленинградской области подано для взыскания с физических лиц 934 иска. Помимо самой задолженности с потребителя взыскиваются все судебные расходы.

В филиале АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области поясняют, что основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее филиал выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.

В филиале напоминают, что оплатить коммунальные услуги можно следующими способами:

- с помощью мобильных приложений и личных кабинетов банков, в офисах банков, отделениях «Почты России» и прочими способами перевода денежных средств на расчетный счет филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области по реквизитам:

ИНН/КПП 5003046281/471043001, ОГРН 1035000920855, БИК 044030861, АО «АБ «РОССИЯ» Санкт-Петербург, Расчетный счет 40702810800000015515, Корреспондентский счет 30101810800000000861 (в назначении платежа обязательно необходимо указывать номер лицевого счета, адрес жилого помещения, ФИО, оплачиваемый период).

- на главной странице официального сайта АО «ЕИРЦ ЛО» или в личном кабинете АО «ЕИРЦ ЛО» epd47.ru– без комиссии

- через Госуслуги или Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ).

По вопросам, касающимся начислений, оплат, задолженности и иных вопросов, связанных с потреблением тепловой энергии, получить консультации можно по тел. :8 (812) 458-73-34 (отдел по сбыту) или по эл. почте: spb@spb.gpte.ru.