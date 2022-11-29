График выплаты пенсий в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
В декабре социальные выплаты, а также пенсии в Санкт-Петербурге начнут выдавать лишь с 5 числа. На протяжении всего месяца крупных праздников, из-за которых устраивают выходные, не будет, поэтому получить выплаты можно будет по обычному графику без перебоев. Публикуем точный график выплаты пенсий в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге.
В отделениях почты:
5 декабря - за 3, 4 и 5 декабря
6 декабря - за 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 и 10 декабря
12 декабря - за 11 и 12 декабря
13 декабря - за 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 и 17 декабря
19 декабря - за 18 и 19 декабря
20 декабря - за 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:
3 декабря - за 4 и 5 декабря
6 декабря - за 5 и 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 и 10 декабря
10 декабря - за 11 и 12 декабря
13 декабря - за 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 и 17 декабря
17 декабря - за 18 и 19 декабря
20 декабря - за 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 декабря. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 декабря.
Через кредитные организации:
Кредитные организации - 16 декабря;
Дополнительный массив - 5, 12, 19 и 26 декабря;
Сбербанк:
20 декабря - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;
21 декабря - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;
22 декабря - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.