График выплаты пенсий в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В декабре социальные выплаты, а также пенсии в Санкт-Петербурге начнут выдавать лишь с 5 числа. На протяжении всего месяца крупных праздников, из-за которых устраивают выходные, не будет, поэтому получить выплаты можно будет по обычному графику без перебоев. Публикуем точный график выплаты пенсий в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге.

График выплаты пенсий в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты:

5 декабря - за 3, 4 и 5 декабря

6 декабря - за 6 декабря

7 декабря - за 7 декабря

8 декабря - за 8 декабря

9 декабря - за 9 и 10 декабря

12 декабря - за 11 и 12 декабря

13 декабря - за 13 декабря

14 декабря - за 14 декабря

15 декабря - за 15 декабря

16 декабря - за 16 и 17 декабря

19 декабря - за 18 и 19 декабря

20 декабря - за 20 декабря

21 декабря - за 21 декабря

В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:

3 декабря - за 4 и 5 декабря

6 декабря - за 5 и 6 декабря

7 декабря - за 7 декабря

8 декабря - за 8 декабря

9 декабря - за 9 и 10 декабря

10 декабря - за 11 и 12 декабря

13 декабря - за 13 декабря

14 декабря - за 14 декабря

15 декабря - за 15 декабря

16 декабря - за 16 и 17 декабря

17 декабря - за 18 и 19 декабря

20 декабря - за 20 декабря

21 декабря - за 21 декабря

Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 декабря. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 декабря.

Через кредитные организации:

Кредитные организации - 16 декабря;

Дополнительный массив - 5, 12, 19 и 26 декабря;

Сбербанк:

20 декабря - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;

21 декабря - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;

22 декабря - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.