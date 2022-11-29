График выплаты пенсий в декабре 2022 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пенсионный фонд России опубликовал график выплаты пенсий в декабре 2022 года в Ленинградской области. В регионе выплаты начнутся с 3 декабря и продлятся до 26 числа включительно. Традиционно можно будет получить не только пенсии, но и социальные выплаты.
В отделениях почты:
3 декабря - за 3 и 4 декабря
6 декабря - за 5 и 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 и 10 декабря
10 декабря - за 11 и 12 декабря
13 декабря - за 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 и 17 декабря
17 декабря - за 18 и 19 декабря
20 декабря - за 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря 2022 года. Выплата по дополнительному массиву - 16 декабря 2022 года.
Кредитные организации:
Кредитные организации - 16 декабря;
Дополнительные массивы - 5, 12, 19 и 26 декабря;
Сбербанк:
19 декабря - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
20 декабря - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.