За восемь месяцев Дворцовый и Благовещенский мосты развели почти по 400 раз

Чаще всего переправы раскрывали в июле - из-за подготовки ко Дню ВМФ и самого праздника.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На Неве появился первый лед - главный вестник затишья на речной артерии города. Туристические кораблики отправились на зимовку до весны, грузовые суда выполнили всю нужную работу до конца осени. Навигационный период в Петербурге официально завершается 30 ноября.
В этом году маленькие и большие суда заполнили Неву и Малую Неву с 10 апреля, а вот на рукавах Невы мосты стали разводить на 10 дней позднее. Об этом на пресс-конференции рассказал глава «Мостотреста» Андрей Кочин. За это время по центральной реке Петербурга успели пройти 1600 судов, а переправы над ней раскрывались 2000 раз. Лидерами «разводов» стали самые фотогеничные мосты - Дворцовый и Благовещенский. За восемь месяцев они раскрывались почти по 400 раз каждый. Тройку лидеров замкнул Володарский мост, его развели 288 раз. Кстати, больше всего разводок было в июле - 310 раз. На этот месяц пришелся День ВМФ и репетиции на воде.
За сезон навигации сотрудники «Мостотреста» успели также отремонтировать 19 переправ. Свежее стали выглядеть, например, Ушаковский и Армашевский мосты, Октябрьский, Шафировский и Невский путепроводы. До конца года закончатся ремонтные работы еще трех точек: набережной Мойки чуть выше Большого Конюшенного моста, Биржевого моста и 1-го Елагина моста, ведущего в ЦПКиО имени Кирова. Биржевой закрылся для транспорта и пешеходов в прошлом октябре, а 1-й Елагин - полтора года назад.
Биржевой мост откроется уже 30 ноября после года ремонта.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- 30 ноября состоится открытие 1-го Елагина моста. Мост, конечно, просто технический, но теперь им можно пользоваться. Уверенность в открытии Биржевого моста также полная, сейчас там идут последние работы по нанесению разметки и уборка. Проверили освещение, контактные сети троллейбусов, дорожные знаки на месте. Пробная разводка на нем будет только в конце марта, мы пока еще не убрали временные опоры в разводной части. К тому же, навигационный сезон закончился, - заявил глава «Мостотреста» Андрей Кочин.
КСТАТИ
В следующем году «Мостотрест» собирается отправить на капремонт еще 17 переправ и набережных. Первой на обновление уйдет Дворцовая набережная, работы ждут также Красный, Эрмитажный, Малоохтинский, Прачечный мосты и три путепровода.
Кроме того, в межнавигационный сезон все разводные переправы пройдут техосмотр. Мостам починят гидросистемы, кабели энергоснабжения, окна павильонов на опорах и смотровые проходы.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Сколько раз развели мосты в сезон навигации:
Дворцовый и Благовещенский - 398
Володарский - 288
Литейный - 212
Троицкий и Александра Невского - 217
Большеохтинский - 208
Тучков - 14
Гренадерский и Кантемировский - 9
Сампсониевский - 7
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Копию оригинального чертежа Дворцового моста впервые покажут петербуржцам
Рисунок с архитектурных оформлением переправы много лет хранился в архивах «Мостотреста» (подробнее)