За восемь месяцев Дворцовый и Благовещенский мосты развели почти по 400 раз

Чаще всего переправы раскрывали в июле - из-за подготовки ко Дню ВМФ и самого праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Неве появился первый лед - главный вестник затишья на речной артерии города. Туристические кораблики отправились на зимовку до весны, грузовые суда выполнили всю нужную работу до конца осени. Навигационный период в Петербурге официально завершается 30 ноября.

В этом году маленькие и большие суда заполнили Неву и Малую Неву с 10 апреля, а вот на рукавах Невы мосты стали разводить на 10 дней позднее. Об этом на пресс-конференции рассказал глава «Мостотреста» Андрей Кочин. За это время по центральной реке Петербурга успели пройти 1600 судов, а переправы над ней раскрывались 2000 раз. Лидерами «разводов» стали самые фотогеничные мосты - Дворцовый и Благовещенский. За восемь месяцев они раскрывались почти по 400 раз каждый. Тройку лидеров замкнул Володарский мост, его развели 288 раз. Кстати, больше всего разводок было в июле - 310 раз. На этот месяц пришелся День ВМФ и репетиции на воде.

За сезон навигации сотрудники «Мостотреста» успели также отремонтировать 19 переправ. Свежее стали выглядеть, например, Ушаковский и Армашевский мосты, Октябрьский, Шафировский и Невский путепроводы. До конца года закончатся ремонтные работы еще трех точек: набережной Мойки чуть выше Большого Конюшенного моста, Биржевого моста и 1-го Елагина моста, ведущего в ЦПКиО имени Кирова. Биржевой закрылся для транспорта и пешеходов в прошлом октябре, а 1-й Елагин - полтора года назад.

Биржевой мост откроется уже 30 ноября после года ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 30 ноября состоится открытие 1-го Елагина моста. Мост, конечно, просто технический, но теперь им можно пользоваться. Уверенность в открытии Биржевого моста также полная, сейчас там идут последние работы по нанесению разметки и уборка. Проверили освещение, контактные сети троллейбусов, дорожные знаки на месте. Пробная разводка на нем будет только в конце марта, мы пока еще не убрали временные опоры в разводной части. К тому же, навигационный сезон закончился, - заявил глава «Мостотреста» Андрей Кочин.

КСТАТИ

В следующем году «Мостотрест» собирается отправить на капремонт еще 17 переправ и набережных. Первой на обновление уйдет Дворцовая набережная, работы ждут также Красный, Эрмитажный, Малоохтинский, Прачечный мосты и три путепровода.

Кроме того, в межнавигационный сезон все разводные переправы пройдут техосмотр. Мостам починят гидросистемы, кабели энергоснабжения, окна павильонов на опорах и смотровые проходы.

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Сколько раз развели мосты в сезон навигации:

Дворцовый и Благовещенский - 398

Володарский - 288

Литейный - 212

Троицкий и Александра Невского - 217

Большеохтинский - 208

Тучков - 14

Гренадерский и Кантемировский - 9

Сампсониевский - 7

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Рисунок с архитектурных оформлением переправы много лет хранился в архивах «Мостотреста» (подробнее)