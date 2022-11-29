Годы долой: как вернуть молодость и красоту, не навредив себе

Руководитель отделения пластической хирургии «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Александр Давыдов. Фото: личный архив.

Забыть о морщинах, избавиться от ненавистного второго подбородка или нависших век. Еще каких-то десять лет назад о сохранении молодости и красоты могли мечтать только «избранные». Сегодня же услуги пластического хирурга доступны практически каждой. Как пластика стирает годы с лица, меняет жизнь к лучшему, и какую операцию выбрать для эффекта омоложения – рассказывает руководитель отделения пластической хирургии «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Александр Давыдов.

СТАТЬ ЛУЧШЕ ДЛЯ СЕБЯ

«Для кого вы хотите это сделать?», - этот вопрос я всегда задаю своим пациенткам уже на первой консультации. 95% из них отвечают – для себя. Тенденция любопытная, ведь раньше на пластические операции женщины в основном решались ради спутников жизни. Однако реалии изменились - настало время любви к себе, - рассказывает Александр Давыдов.

Лицо часто называют зеркалом души. Именно поэтому так важно, чтобы самоощущение человека совпадало с его отражением. Если в душе вам 30 лет, по паспорту - 50, а из зеркала на вас смотрит усталая 60-летняя женщина, ваш жизненный тонус и самооценка неизбежно будут снижаться. В естественном старении есть своя красота, но далеко не все готовы принять ее для самих себя. Даже незначительные позитивные изменения во внешности придают уверенности в себе, наполняют ощущением свободы и молодости, а в конечном счете – становятся драйвером перемен к лучшему в жизни и даже в карьере.

ОМОЛОЖЕНИЕ С «ВАУ-ЭФФЕКТОМ»

Результат пластики зависит от многих факторов: квалификации врача, уровня клиники, характера и степени возрастных изменений. Тем не менее, есть пластические операции с выраженным «вау-эффектом». Прежде всего, это блефаропластика – коррекция формы век. Вопреки популярному предубеждению, это не просто удаление лишней кожи. Врач также уменьшает или перемещает жировые комки в области глаз, моделирует и подтягивает мышцы. Это важно для достижения правильного и устойчивого результата. Блефаропластика дает эффект широко распахнутых глаз, ясного и молодого взгляда. Результат держится не менее 12–15 лет. При этом само вмешательство проходит без боли и особого дискомфорта.

Вторая популярная операция – SMAS-лифтинг. В отличие от классической круговой подтяжки лица здесь мы подтягиваем не только кожу, но и все, что находится под ней: мышечный каркас лица, связки, подкожную жировую клетчатку. Это прогрессивная методика, которая дает невероятный результат: уходят носогубные и межбровные складки, разглаживаются морщины в области рта, овал лица и скулы приобретают четкий контур. Эффект от операции сохраняется до 10–15 лет.

Впечатляющий эффект омоложения дают и операции в зоне так называемого шейно-подбородочного угла. Они решают проблему второго подбородка и помогают избавиться от «колец Венеры» на шее, которые часто выдают возраст даже у молодо выглядящих женщин. Для изящного подбородка задействуют липосакцию, эндоскопический лифтинг или подтяжку шеи. А для «лебединой шеи» - платизмопластику. Платизмой называют подкожную мышцу шеи. С годами она теряет тонус и собирается в складки, что и дает эффект «колец Венеры».

КРАСОТА ДЛЯ ВСЕХ

Пластическая хирургия с каждым годом становится все более доступной. Операции, которые еще десять лет назад считались откровенно дорогими, сегодня может позволить себе практически любая женщина. Кроме того, многие клиники предлагают различные бонусные программы и рассрочку на лечение. Цены на блефаропластику в Петербурге стартуют от 40–50 тыс. рублей, а на SMAS-лифтинг от 120–130 тыс. за операцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Пластическая хирургия – точно не тот случай, когда стоит бездумно гнаться за "лучшей ценой". К выбору хирурга и клиники следует подходить тщательно и вдумчиво. Важно, чтобы медицинский центр был оснащен качественным оборудованием и придерживался высоких стандартов безопасности. Разумеется, огромное значение имеет и квалификация врача.

- Я рекомендую всегда обращать внимание на стаж специалиста и количество выполненных им операций. Перед принятием решения стоит пройти в клинике консультацию. Это отличный шанс познакомиться с врачом лично, обсудить желаемый результат и узнать о методах операций, которые подойдут именно вам. В нашей клинике такая консультация бесплатна для всех пациентов, - добавляет Александр Давыдов.