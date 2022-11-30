Что изменится с 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге: Рост тарифов ЖКХ, цифровой полис ОМС и сауны

Что изменится с 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В последний месяц года жителей Северной столицы ждут изменения. В первую очередь, они коснутся счетов на коммунальные услуги, которые подрастут почти на 9 процентов и, вероятно, ударят по карману некоторых петербуржцев. Рассказываем, что изменится с 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.

ТАРИФЫ ЖКХ

Правительство Санкт-Петербурга согласовало повышение тарифов на коммунальные услуги. Причем, это уже второй раз за год. Предыдущий раз цены повышались еще летом. В среднем платеж вырастет на 8,5 процентов до 3 тысяч рублей. Так, например, отопление вырастет на 8,4 процентов до 2111,40 рублей за Гкал, а электроснабжение в среднем на 9 процентов. Также снова вырастут и тарифы на вывоз мусора до 1367,57 рублей за кубометр. Весь список новых тарифов можно посмотреть по ссылке.

МОСТЫ

Сезон разводки мостов с Санкт-Петербурге официально закончился 30 ноября. Однако в начале декабря в городе еще будут проходить редкие технологические разводки. Тем не менее, начиная с декабря горожанам и гостям города больше не придется торопиться ночью домой, чтобы не опоздать на мосты.

ОМС

С 1 декабря в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, начнут работать цифровые полисы ОМС. Это значит, что в поликлинику теперь можно прийти с одним паспортом.

САУНЫ

С началом зимы жители Санкт-Петербурга смогут устраивать сауны, хаммамы и инфракрасные кабины у себя дома. Такой закон вступит в силу в стране. Теперь горожане смогут погреться и попариться не выходя из дома.