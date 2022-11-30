Где и как провести новогодние праздники

Фото: пресс-служба Tele2.

Приближающиеся праздники – это не только повод составить список желаний, отправиться за покупками и начать украшать дом, но еще и задуматься о том, как и где провести самые длинные выходные в году. Оператор мобильной связи Tele2 позаботился об этом и предлагает вам свою подборку необычных мест для перезагрузки и отдыха в Санкт-Петербурге и за его пределами. Помимо впечатлений, клиентов Tele2 в путешествиях сопроводят надежная связь и приятные бонусы.

Что можно сделать за новогодние праздники?

Пролететь на сноукайте вдоль Финского залива. Сноукайтинг подойдет любителям экстрима: управляя большим воздушным змеем – кайтом – вам нужно будет встать на сноуборд или лыжи и поймать попутный ветер. Знакомство с зимним сноукайтингом лучше начинать вместе с инструктором: этот вид спорта подразумевает немаленькие скорости. Хотя и приносит немало драйва.

Научиться управлять маяками. Санкт-Петербург – портовый город, поэтому здесь можно найти много маяков. В городе и области их более пятидесяти. Поэтому неудивительно, что на острове Котлин есть музей, посвященный этим романтичным сооружениям. В ходе экскурсии вы не только сможете посмотреть экспозицию и узнать, как менялись маяки с течением времени, но и посетить лучшие обзорные площадки форта «Великий князь Константин». Не забудьте запечатлеть виды – а после поделитесь кадрами с друзьями с помощью скоростного мобильного интернета от Tele2.

На джипах по заброшенным местам. Нестандартные экскурсии ждут и вдали от дома. Например, можно отправиться в Калининград на экстремальную поездку на джипах по секретным маршрутам через грязь и бездорожье. Заброшенные места, секретные точки на пути и пикник в живописном лесу в конце поездки – такое приключение оставит массу эмоций даже у самого заядлого путешественника. Если вы – клиент Tele2, получите еще больше удовольствия от поездки, воспользовавшись скидкой 15% на тур.

Полетать на воздушном шаре. А тем, кто не хочет уезжать далеко от дома, но чувствует потребность сменить обстановку, предлагаем потратить несколько часов в дороге, чтобы доехать до Великого Новгорода. Здесь вас ждет более романтичный отдых – воздушное путешествие над городом и окрестностями, которое позволит насладиться видами, замедлиться и провести время «на высоте». Да, да, на воздушном шаре можно прокатиться не только летом. Убедитесь сами, а Tele2 в этом поможет: своим абонентам оператор дарит скидку на полет.

Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом от Tele2. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Мурманске, Карелии, Калининграде, Пскове и Санкт-Петербурге. А если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!