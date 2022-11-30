Премия «Серебряный Лучник» – Северо-Запад определит лучшие коммуникационные проекты года

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года.

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Северо-Запад объявила о старте приема заявок на конкурс. К участию приглашаются проекты, завершенные в 2022 году на территории СЗФО. Заявки принимаются на сайте до 23 декабря.

В числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные акции или события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии. Выдвижение проектов может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, коллектива авторов или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект. Правила не ограничивают масштаб и формат проектов.

Заявки на участие принимаются в номинациях «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Культурно-просветительские проекты».

Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

- Серебряный Лучник – это индикатор важнейших трендов развития коммуникационной отрасли. Здесь традиционно встречаются как признанные профессионалы, так и те, кто только начинает свой путь и постепенно интегрируется в сообщество. И особенно важно иметь площадку, где можно не только поделиться своими решениями, но и увидеть точки роста, найти новых партнеров»,— прокомментировала исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад Анжелика Котова.

Лауреаты Региональной премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад станут известны в начале 2023 года на церемонии награждения. Один проект по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

СПРАВКА

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 000 проектов. «Серебряный Лучник» – Северо-Запад проводится с 2018 года. За это время в конкурсе приняли участие более 200 проектов.