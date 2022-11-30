В зале Ученого совета СПбГАСУ прошло заседание Экспертного совета XV конкурса «Доверие потребителя»

Фото: Оргкомитет конкурса «Доверие потребителя»

В ходе мероприятия эксперты заслушали презентации 45-ти финалистов, набравших максимальное число голосов в ходе интернет-голосования в мае-сентябре, которое проходило на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru по единым спискам пи правилам.

В этом году на конкурс было представлено 362 участника в 13-ти номинациях. За участников отдано свыше 52 000 голосов потребителей.

«Мы проводим конкурс в 15-ый раз, и каждый раз вносим что-то новое. Ключевая особенность этого конкурса — к традиционным номинациям (банки, застройщики, риэлторские агентства и жилые комплексы) добавлены пять новых номинаций, где потребители и экспертное сообщество выбирают лидеров среди управляющих компаний, апартаментов и проектов загородного домостроения.

Кроме того, в этом году с каждым финалистом Оргкомитетом была согласована его готовность участвовать во втором этапе, экспертном голосовании, — отметил председатель Оргкомитета конкурса Юрий Грудин, открывая заседание. — Для этого в оговоренные сроки нужно было представить конкурсную документацию, согласовать даты объездов жилых комплексов и апартаментов и представить презентации к заседанию Экспертного совета. Готовность идти дальше в конкурсе – это уже проявление вашего доверия к Оргкомитету.

Поэтому у финалистов есть шанс получить обратную связь от признанных экспертов, членов жюри Конкурса, и выявить «узкие» места с точки зрения защиты прав потребителей».

Над анализом конкурсной документации финалистов работала большая группа профессионалов рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одни эксперты тщательно анализировали типовые обезличенные договоры с покупателями квартир или услуг банков, риэлторов и застройщиков и оценивали рекламу финалистов.

Другие, около 60-ти «тайных покупателей», студентов СПбГАСУ, посещали офисы отделов продаж и вместе с маркетологами компании SETEVIE оценивали сайты участников конкурса, что дает возможность найти резервы в области информационной открытости и высветить области, нуждающиеся в улучшении. Наконец 35 экспертов объехали 27 строящихся и построенных жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного домостроения и убедились в соответствии данных в анкетах реальному положению дел на объектах. Кроме того, были собраны ответы на запросы Оргкомитета в контрольные и надзорные органы по нарушениям и предписаниям в адрес финалистов в 2022 году.

«Собранная информация была передана независимому консультанту конкурса компании Nikoliers. Ее специалисты систематизировали все данные и оценили финалистов по методике конкурса, где большинство показателей выведены в числовые показатели. Результаты этой работы позволяют членам Экспертного совета выбрать лучших из лучших», — резюмировал Юрий Грудин.

В ходе заседания финалисты выступили с презентациями своих компаний и проектов и ответили на вопросы экспертов.

Каждому финалисту был вручен диплом. «Вы уже лучшие из лучших!, — прокомментировала Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса. — Ваше стремление к цивилизованному ведению бизнеса, выстраиванию прозрачных и корректных взаимоотношений с потребителями, и готовность открыто состязаться с коллегами и обсуждать плюсы и минусы своей работы заслуживают самой высокой оценки».

И все-таки победитель в каждой номинации будет только один.

Победители будут выбраны Оргкомитетом конкурса на основе суммы голосов, отданных потребителями в Интернете, независимым консультантом — в результате анализа конкурсной документации и экспертами — в ходе тайного голосования на заседании Экспертного совета.

Победители XV общественного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 1 марта 2023 года в Лофт Холле на Арсенальной набережной, д. 1.