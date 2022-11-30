Разводится быстрее на 3 минуты, простоит еще 100 лет. Каким стал Биржевой мост после реконструкции

Полностью отремонтировать мост планируют к маю 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Васильевского острова и Петроградки могут вздохнуть спокойно – 30 ноября, после 14 месяцев ремонта, открыли Биржевой мост.

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Вернемся в прошлое. Сам Биржевой построили в 1960 году и с тех пор ни опоры, ни подъемные механизмы разводной переправы, ни опоры, не ремонтировались. Год назад власти города решили, что мост находится в аварийном состоянии и времени тянуть больше нет. Движение закрыли в октябре 2021 года, а машины и общественный транспорт пустили на Тучков мост. На Биржевой заехала строительная техника.

Первые машины поехали под звуки оркестра. Фото: Артем КИЛЬКИН

За это время отремонтировали береговые и промежуточные опоры переправы, стационарные и разводное пролетные строения. Заменили также бетонную плиту разводного крыла на современную ортотропную, а подъемный механизм пролета – на гидравлический. Самое главное, что время поднятия пролетов сократилось с восьми минут до трех. Проезжую часть не расширяли, зато дополнительные 30 сантиметров получил тротуар.

- Биржевой мост - один из красивейших в нашем городе. Год и два месяца шла его реконструкция. Нужно было заменить изношенные детали, установить новые механизмы. Сегодня мы его открыли для движения. Это позволит ликвидировать пробки в трех районах, - сказал на церемонии открытия губернатор Александр Беглов.

Работы осталось еще много. Например, на Биржевой мост до сих пор не вернули исторические перила. Пока там установили простые металлические ограждения, но на безопасности пешеходов это не скажется.

- Перила находятся на реставрации и с декабря постепенно будут возвращаться сюда. Еще внизу есть временные опоры, которые мы уберем к началу следующей навигации. Также «Мостотрест» будет периодически перекрывать мост, разводки, - рассказал генеральный директор компании-подрядчик «Возрождения» Михаил Клобертанс. - Мост простоит еще 100 лет. Нам повезло с подрядчиком, санкции нас совсем не коснулись, все оборудование у нас российского производства.

Полностью завершить ремонт Биржевого моста планируют в мае 2023 года. Движение общественного транспорта по нему пустят с 1 декабря - автобусы, 15 декабря - троллейбусы.

Мост был на ремонте 14 месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГЕРОИ БИРЖЕВОГО

В день открытия моста строителей чествовали не только за работу, но и за героизм. Трое из них в сентябре спасли девушку, которая упала в холодную Неву. Маляр Мухтар Каримов в этот день был внизу возле пешеходного перехода, увидел, как молодая девушка потеряла сознание и полетела вниз. Он тут же бросился к ней, а после того как вытащил, понес ее в пункт обогрева. Там еще двое рабочих смогли сделать ей искусственное дыхание и вызвать скорую.

- Благодаря им 22-летняя девушка осталась жива. Она пришла в сознание и ее госпитализировали в больницу, - отметил во время вручения грамот рабочим ведущий церемонии.

Один из спасителей девушки не смог лично забрать награду так как находится в зоне СВО.