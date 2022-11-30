Матрас, шину и пень: «Водоканал» назвал самые необычные предметы, которые засоряли канализацию Петербурга

В Петербурге снова выросло количество засоров канализации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Водоканал « в очередной раз составил рейтинг самых необычных предметов, которые были найдены при очистке системы канализации от засоров. В топ-3 вошли: шина, матрас и...пень.

- Кошачьим наполнителем, влажными салфетками и влажной туалетной бумагой, которая на самом деле не растворяется в воде работников очистных сооружений не удивишь. А вот матрас, шина или пень встречаются нечасто, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Увы, но культура пользования канализацией у жителей культурной столицы далека от идеала. Несмотря на все увещевания, число засоров, вызванных мытыми в унитаз посторонними предметами только растет. За год таких случаев стало больше на 9%.

Как это умудрились засунуть в канализацию, история умалчивает. Фото: "Водоканал СПб"

В «Водоканале» напоминают, что почти половина всех засоров происходит именно от неправильного пользования канализацией. Смывать в унитаз можно только водорастворимую бумагу. А тряпки, газеты, масло со сковородки и прочее, должно утилизироваться отдельно.

Матрасы, к слову, из канализации в Петербурге уже вылавливали. Кроме этого были жирберги - комки слипшегося жира и мусора, а также детские игрушки и даже мобильные телефоны (а не надо из брать с собой в туалет).

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