Погода на декабрь 2022 в Санкт-Петербурге: Холодно и почти без снега

Погода на декабрь 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А вот и зима. Первый зимний месяц в Санкт-Петербурге обещает быть холодным, но зато почти без снега. Небольшое снежное покрывало укроет улицы города, создав предновогоднее настроение, однако лепить снеговиков и кататься с горок пока что не получится. О том, какой будет погода на декабрь 2022 в Санкт-Петербурге рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода на декабрь 2022 в Санкт-Петербурге

В первый же день зимы в Петербурге выпадет снег. Его будет немного, всего около 1 сантиметра. Однако это сразу же создаст правильное настроение. Колесов предупреждает - декабрь 2022 года в Северной столице будет холодным, холоднее климатической нормы.

- Декабрь должен быть холоднее нормы. В первую неделю в Петербурге до минус 10 градусов ночью и около 4-6 градусов мороза днем, - рассказал синоптик.

Такая же погода в долгосрочном прогнозе ожидается и в первую половину декабря. Днем температура воздуха будет в пределах минус 3-8 градусов, в ночное время опускаться до 6-11 градусов мороза.

А со второй половины месяца в городе циклоны будут сменяться антициклонами. Несмотря на то, что днем температура ожидается в пределах от нуля до минус 5 градусов, в Петербурге будет холодно за счет северных ветров. Ночью и вовсе до минус 8-13 градусов, в отдельные дни холоднее. Снега окажется уже немного побольше, но не значительно. Сугробов снова не будет. В целом в течение месяца ожидается около 60-100 процентов от нормы осадков.

Что касается Нового года, то здесь пока что синоптики не могут дать прогноз. Его стоит ждать лишь в 20-х числах декабря.