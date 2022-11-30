Суд в России впервые признал незаконным решение о мобилизации

Судебное заседание прошло 30 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Решение о мобилизации впервые в России признано незаконным, а произошло это в Ленинградской области. Павла Мушуманского призвали по мобилизации в сентябре этого года. При этом в армии мужчина не служил. Вместо военной службы, с 2019 по 2021 год он проходил альтернативную.

Судебное заседание по делу об оспаривании решения мобилизационной комиссии прошло в Гатчинском суде 30 ноября.

- Поскольку конституционное право Павла уже было признано государством, мы настаивали на том, чтобы это право сохранилось, - рассказал «КП-Петербург» адвокат призывника Александр Передрук.

Мужчина обратился в суд после того, как ему пришла повестка. Сначала на судебном заседании было принято решение о мерах предварительной защиты. Решение о мобилизации было приостановлено до рассмотрения дела по существу. 30 ноября суд удовлетворил иск и признал решение мобилизационной комиссии незаконным.

- Сейчас Павел находится в воинской части. Но во всех судебных заседаниях он принимал участие. Теперь нам необходимо только дождаться, когда решение суда вступит в силу, - добавил адвокат Александр Передрук.