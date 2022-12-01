В Смольном объяснили слаживанием сил уборку воображаемого снега в Петербурге

Уборку несуществующего снега объяснили слаживанием сил. Фото: Жилищный комитет СПб

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, отвечающий за благоустройство и сферу ЖКХ, объяснил тренировку по уборке воображаемого снега, которую в начале ноября в центре города провел Жилищный комитет. Тогда жители города не смогли удержаться от ироничных и едких комментариев, глядя на махавших пустыми лопатами дворников и смотревших на это чиновников.

- Ну все уже поглумились, сколько можно? Это была тренировка, можно сказать слаживание сил. Вы поймите, нам не подчиняются компании, имеющие контракты на уборку города. В прошлом году была ситуация - проверка прокуратуры показала - что у некоторых вообще нет персонала перед зимой. Мы взяли один двор, вывели на объект все организации: Жилищный комитет, Комитет по благоустройству, управляющие компании. Посмотрели сколько человек надо, как они работают вместе, чтобы не получилось так: одни убрали двор, а другие потом снега накидали с крыши, - рассказал Повелий в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

Вице-губернатор также назвал недостаток дворников причиной плохой уборки города прошлой зимой, по итогам которой было заведено несколько уголовных дел.

- Прокуратура провела проверку. А когда увидел результаты, у меня шок был. Из 18 проверенных компаний, у 17 вообще не было работников - только на бумаге, а у одной - 40 вместо 200. Они ждали зиму, чтобы потом набрать людей. А набрать не получилось, - рассказал чиновник.

Это в том числе стало поводом для плавного перехода на новую систему уборки Петербурга, когда отвечать за все будет город.

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