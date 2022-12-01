Бесплатно срубить елку к Новому году в Ленобласти можно с 1 декабря

Бесплатно срубить новогоднюю елку в Ленобласти можно с 1 декабря 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год все ближе, а это значит, что пора создавать праздничное настроение. А что может быть более праздничным, чем новогодняя елка. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут срубить понравившуюся зеленую красавицу самостоятельно и совершенно бесплатно. Так, с 1 декабря 2022 года лесничества 47-го региона снова приглашают всех желающих добыть себе праздничное дерево. Об этом рассказали в администрации области.

- Первый день зимы Ленобласть открывает сезоном заготовки новогодних елок. Законно и бесплатно оформить вырубку пушистой зеленой красавицы можно в любом лесничестве региона с 1 декабря по 10 января, - сообщили в пресс-службе области.

Главное в этом деле, одеться потеплее, да не забыть про непромокаемую обувь, запастись топориком и хорошим настроением. Далее, выбрать удобное для себя лесничество, позвонить в него, чтобы уточнить дни и часы работы и отправиться на "охоту". В лесничестве потребуется оформить договор купли-продажи, внести паспортные данные и получить разрешение на вырубку дерева. На одного человека положено не более одной елки высотой до 3 метров.

Адреса лесничеств, режим работы и телефоны можно посмотреть по ссылке в материале "КП-Петербург".

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