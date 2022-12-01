Петербург вошел в пятерку городов с наиболее подешевевшим жильем

Жилье в Петербурге дешевеет, но остается очень дорогим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вошел в топ-5 крупных городов России, в которых заметнее всего дешевело жилье. За год стоимость квадратного метра в Северной столице снизилась чуть менее, чем на два процента. Это немного, но по сравнению с бешенным ростом цен, который отмечался в последние годы, падение очень заметно.

-Лидерами по снижению средней стоимости вторичного жилья стали Севастополь (минус 4,24%), Москва (минус 2,17%) и Калининград (минус 2,15%), Петербург (минус 1,81%), Тверь (минус 1,52%), - пишет «РБК.Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

По состоянию на ноябрь 2022 года, средняя цена квадратного метра на «вторичке» составляет в Петербурге 201 605 рублей. То есть стандартная однокомнатная квартира в 30 квадратных метров будет стоить больше шести миллионов, что все еще очень дорого.

Однако, цены продолжают падать. Стоимость вторичного жилья снизилась в 25 из 50 крупных городов России. И в Москве и Петербурге падение цен продолжается третий месяц подряд, без перерыва.

Эксперты отмечают, что отрицательная тенденция началась ближе к концу года. С января шел рост, однако он замедлился уже весной-летом, когда наметился отток людей из России. Горожане, решившие уехать за границу, продавали свои квартиры со скидкой за срочность. Вторая волна падения цен началась после объявления частичной мобилизации в сентябре.

Одновременно упал и спрос на новостройки. По сравнению с ноябрем прошлого года, в Петербурге он рухнул на 43%. Причины все те же: экономическая и общеполитическая неопределенность плюс неохотная выдача ипотечных кредитов банками.

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