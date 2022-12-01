СПбГУПТД – участник Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Делегация Университета промышленных технологий и дизайна представляет образовательную и инновационную деятельность вуза на Санкт-Петербургском международном научно-образовательном салоне в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» с 1 по 3 декабря. В этом году мероприятие приурочено к Неделе науки и профессионального образования, которая проводится в городе, и призвано продемонстрировать потенциал Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного, научного и культурного центра страны.

Во время работы салона на стенде Университета промышленных технологий и дизайна абитуриенты могут получить информацию об образовательных программах вуза, научных разработках, творческих и технологических проектах и других студенческих достижениях, учебном процессе, досуге и спорте.

Отдельным направлением работы делегации СПбГУПТД на мероприятия стало представление передовых технологий университетской Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна в рамках знакомства участников выставки с инновационными образовательными программами подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Технические специалисты отдела разработок и инноваций СПбГУПТД помогли гостям салона погрузиться в мир виртуальной и дополненной реальности и рассказали им о digital-одежде и других актуальных направлениях индустрии моды и дизайна.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

На открытии научно-образовательного салона с приветственным словом выступил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов:

«Сейчас здесь присутствует свыше 60 руководителей вузов, и каждому из них интересна не только экспозиция собственного университета, но и все те образовательные возможности и инновационные научные направления, которые демонстрируются в рамках салона абитуриентам. Я рад, что после двух лет пандемии салон возобновил свою работу. Это очень важно для обмена опытом и развития нашего города в качестве образовательного и научного центра».

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон проходит в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» по адресу: Петербургское шоссе, 64/1.

Даты и время проведения:

01-03 декабря 2022

10:00-18:00

Вход свободный.

Будем рады видеть вас у нашего стенда!