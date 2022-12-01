Наряди ёлку с «Комсомолкой»

Партнер акции дарит всем победителям украшение из серебра. Фото: Светлана ОСТРОВСКАЯ.
Покупайте все номера ежедневной (понедельник, вторник, среда и пятница) и еженедельной (среда) газеты «Комсомольская правда» с 2 по 19 декабря, собирайте все золотые шары, наклеивайте их на ёлку-основу и получайте в подарок украшение из серебра!
ВАЖНО! Мы публикуем шары в разных газетах, поэтому собрать всю картинку получится только при покупке ежедневных и еженедельных газет.
Первые 100 человек, позвонившие в редакцию с 20 декабря с 10:00 до 17:00, получат подарки от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и партнера акции «585*Золотой»!
Партнер акции
Компания 585*Золотой — гарантия большого выбора
- 1000+ ювелирных магазинов
- Скидки до 70% на все!
- Гарантия выбора: 6 млн украшений. Золото, бриллианты, драгоценные камни!
- Цепи и обручальные кольца. Все размеры. Все плетения
-Часы и оптика. Gucci, Hugo Boss, Armani
585*Золотой — гарантия больших скидок!
Кстати
Призы выдаются с 21 по 28 декабря в редакции по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.
Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72.