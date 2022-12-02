На каток – лучше с «Больше»: клиентам Tele2 второй билет в подарок на Большом катке на Елагином

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Tele2 приглашает жителей и гостей города на самый большой в Петербурге открытый каток в парке на Елагином острове. Клиенты оператора получат преимущества при посещении — второй билет на каток бесплатно.

1 декабря 2022 года открылся Большой каток на Елагином острове (ЦПКиО им. С.М. Кирова). Это самый большой открытый искусственный каток в Санкт-Петербурге. Площадь ледового поля составляет 4000 кв.м. Каток будет работать даже в плюсовую температуру вплоть до конца марта следующего года. С понедельника по четверг площадка открыта до 9 часов вечера, в пятницу и выходные – до 11 часов вечера. Стоимость катания в дневное и вечернее время составит от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса.

Клиенты Tele2 по традиции получают преимущества: второй билет на каток им предложат бесплатно. Активировать подарок можно в личном кабинете Tele2 или в программе лояльности «Больше». Полученный в SMS промокод необходимо будет ввести на сайте ЦПКиО перед оплатой билета или предъявить его продавцу в кассе катка.

Кроме того, все посетители катка смогут воспользоваться бесплатным wi-fi, организованным на сети высокоскоростного мобильного интернета Tele2. Также на территории для гостей работает фудкорт с согревающими напитками и пышками, гардероб, прокат и заточка коньков, опоры для катания и защитные комплекты для начинающих фигуристов.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Tele2 остается надежным партнером для своих клиентов. Это касается и качества услуг связи, и преимуществ в различных сферах жизни. С нами петербуржец может с выгодой совершать покупки в привычных сервисах и магазинах, посещать театры, выставки, экскурсии или ходить в кино. Чтобы окунуться в атмосферу праздников уже сегодня, мы предлагаем клиентам покататься на коньках на самом большом искусственном катке в городе. Думаю, это отличный способ отключиться от повседневных забот и зарядиться новогодним настроением».

Tele2 регулярно обновляет предложения от партнеров в программе лояльности «Больше». В приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте оператора клиентам доступны подарки и скидки от партнеров, которые полезны в повседневной жизни и поддерживают их увлечения и интересы. Так, любителям театрального искусства доступны скидки на билеты в Александринский театр. Кроме того, клиентам оператора предложат второй билет в подарок в арт-центр «Пушкинская-10», скидку 1000 рублей на любой квест от RazoomGames и «Взаперти».