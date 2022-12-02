Бизнесмен из Ленобласти переделывает «Нивы» в военные пикапы и отправляет их бойцам на спецоперацию

Евгений Голуб вместе с командой пересобирает машины в своем автосервисе в Луге. Фото: скриншот видео Ruptly

Жители Петербурга и Ленинградской области продолжают помогать бойцам, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Одни вяжут носки, другие – собирают гуманитарную помощь. А бизнесмен Евгений Голуб из города Луга пошел по более тернистому пути. Вот уже несколько месяцев он переделывает отечественные «Нивы» в пикапы. Эти машины отправляют в зону СВО.

У Евгения свой автосервис. Он вспоминает, что знакомые ребята как-то заикнулись, что бойцам нужны полноприводные пикапы с повышенной проходимостью. Предприниматель загорелся идеей им помочь. Выбрали трехдверные «Нивы». Потому что они и дешевле, да и в ремонте с ними справится даже дилетант, опять же запчасти отечественные и есть в наличии. Голуб кинул клич среди знакомых, они и помогли собрать деньги на первую экспериментальную машину.

Отечественные машины выбрали из-за дешевого ремонта и отсутствия проблем с запчастями. Фото: скриншот видео Ruptly

- Мы купили автомобили, отремонтировали и отправили в зону спецоперации. А уже второй автовоз у нас полностью состоял из подаренных машин. Незнакомые люди приезжали и отдавали нам их с ключами и документами. Говорили, что там нужнее, - объясняет бизнесмен.

Машины собирают в его же автосервисе в Луге. На «тюнинг» одного пикапа у работников уходит два-три дня. Но так быстро получалось не сразу, пришлось набить руку. Сейчас они могут переделывать по четыре автомобиля в неделю, которые полностью готовы к отправке.

На "тюнинг" одной машины уходит два дня. Фото: скриншот видео Ruptly

- Мы ремонтируем не только «Ниву», но и машины «УАЗ». Это и буханки и внедорожники, - уточняет предприниматель.

За все время Голуб с командой сумел пересобрать семь автомобилей, которые уже отправили российским военным на Украину. Но работа на этом не останавливается.